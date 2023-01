Dá para se aposentar mais RÁPIDO; entenda como é possível

Se aposentar hoje em dia é um dos maiores desejos dos brasileiros, até mesmo dos jovens que já estão pensando como farão para se aposentar no futuro. Será que vai ser difícil com as mudanças que vêm acontecendo e com as regras da aposentadoria no INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – que é o órgão responsável por cuidar de toda análise e pagamento? Vale a pena entender melhor o assunto.

O INSS tem vínculo direto com o Ministério do Trabalho e Previdência. Segundo informações oficiais, quando alguém entra com o pedido para aposentadoria, o órgão tem até 45 dias para concluir a análise, porém sabemos que não é desta forma que está acontecendo, existem casos de pessoas que tiveram que esperar a resposta em 66 dias.

Infelizmente, quando isso ocorre prejudica muitas pessoas que também estão na fila desse aguardo da resposta do instituto, já que são idosos é necessitam da ajuda desse benefício para sobreviver. Além disso, tem os casos também das filas enormes que surgiram nesses últimos meses, no entanto, os que estão no aguardo podem adotar algumas medidas para tentar facilitar e agilizar esse processo.

Orientações que podem acelerar o processo

Essas orientações podem fazer com que a sua análise seja mais rápida, então vale a pena tentar e se atentar ao todo tipo de documento que é exigido para a análise do processo, pois a resposta é de forma automática assim se todos os documentos estiverem corretos. Fique atento.

Já para as pessoas que desejam entrar com o pedido de aposentadoria por benefício por incapacidade, alguns especialistas indicam que o melhor a se fazer é enviar todos os documentos possíveis como: comprovante da dança e evolução, todos os atestados médicos são necessários ter a data do dia do atendimento, ou seja, o CID – Classificação Internacional de Doenças, além da assinatura do médico. Um aviso muito importante é que nesses comprovantes também tenha a informação de qual é o tempo que a pessoa precisa ficar afastada do trabalho.

Para você ter uma aprovação mais rápida na primeira análise, informe corretamente todas as suas experiências e histórico de trabalho, é de suma importância, adicionar vínculos como períodos de contribuição. Outra dica é para que a pessoa informe sempre todos os valores para não ter o perigo do sistema achar que precisa de uma correção.

Prestando atenção nessas dicas, a última é quando for enviar esses documentos através do aplicativo meu INSS (que está disponível para download no Play Store tanto para Android como para iOS) ou pelo site, observar sempre quando for anexar um comprovante para que seja inserido no campo correto, fazendo isso corretamente o seu processo será mais rápido.

