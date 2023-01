Cheios de “mimimi”? Signos que podem se tornar SUPER mimados

Lidar com indivíduos super mimados nem sempre é fácil. Pode, na verdade, ser uma tarefa desafiadora.

E é justamente por isso que conhecer os signos mais “mimadinhos” do zodíaco pode ser tão útil: por meio desta informação, fica muito mais fácil saber quais pessoas tendem a querer toda a atenção para si mesmas, por exemplo.

A seguir estão mais detalhes sobre este assunto e, claro: a lista dos signos que a qualquer momento podem se tornar super mimados, exigindo uma dose a mais de paciência de quem estiver por perto.

Estes são os signos super mimados do zodíaco

A boa notícia é que, mesmo o horóscopo sendo composto por 12 signos, somente 3 deles são conhecidos por terem tendência a serem mimados.

São eles:

1. Signo de Leão

Os leoninos (e as leoninas) são conhecidos por serem muito enérgicos e extremamente criativos.

Desde que nascem costumam receber muita atenção, não sendo à toa que cresçam esperando obter sempre o mesmo excesso de mimos com o qual são acostumados na infância.

Trata-se de um signo que, onde quer que vá, estará sempre buscando ser o centro das atenções: quando maior o destaque e o tratamento especial que receber, mais satisfeito ficará.

2. Signo de Câncer

Qualquer pessoa que nasça sob o signo de Câncer tende a ser muito carinhosa, e amável de modo geral.

Os cancerianos são conhecidos, também, por serem muito cuidadosos e observadores, se transformando em ótimas companhias para diversas situações. Há um lado deste signo, porém, que de fato costuma ser super mimado.

Acontece que um canceriano trata a todos muito bem, em vários sentidos. Porém, esperam sempre receber o mesmo tratamento de volta.

3. Signo de Libra

Para os librianos, atrair a atenção de outras pessoas chega a ser algo quase que natural, devido a natureza sedutora que este signo possui.

É o típico signo que sabe transitar muito bem por meios diversos, e não raramente consegue obter muito destaque em cada um deles: afinal, não mede esforços na hora de traçar estratégias para atingir este objetivo e, assim, conseguir a atenção que tanto deseja (entre outros “mimos”).

Librianos e librianas de fato são super mimados neste sentido, assim como os leoninos: basta que não consigam o que desejam para que se sintam injustiçados.

Quanto mais características do signo se conhecer, melhor

Todas as pessoas dos signos acima recebem influência direta do Sol no momento em que nascem.

Isso de fato faz com que sejam signos super mimados, mas também há outras influências que marcam suas personalidades, como o ascendente. Para conhecer de fato uma pessoa, portanto, é muito importante analisar cuidadosamente seu mapa astral completo.

