Top 3 vegetais para fazer seu cabelo crescer MAIS RÁPIDO

Fazer o cabelo crescer mais rápido, e preferencialmente com força e saúde, é o sonho de muitas pessoas.

As mulheres, principalmente, estão sempre em busca de inovar nos cuidados com as madeixas e incentivar o crescimento contínuo das mesmas. E eis uma ótima notícia em relação a este assunto: não é preciso investir na compra de produtos diversos, como shampoos especiais e vitaminas, para alcançar os resultados desejados.

A própria natureza se encarrega de fornecer alguns “itens” que, se usados corretamente, contribuirão para a existência de cabelos cada vez mais longos e saudáveis.

E é sobre eles que se trata o próximo tópico.

O que usar para fazer seu cabelo crescer muito mais rápido

Muitas pessoas têm em casa 3 produtinhos naturais que fazem verdadeiros milagres no que diz respeito ao crescimento capilar.

E quem não tem pode começar a cultivá-los de forma prática, de forma a sempre tê-los à disposição para cuidar do cabelo.

São eles:

1. Tomilho

Muitas pessoas não sabem, mas o tomilho pode ser utilizado para diversas coisas da rotina diária.

De aparência delicada, ele pode servir até mesmo como elemento decorativo, mas é em suas folhas que está seu verdadeiro poder: trata-se de um ótimo tempero, de um ótimo item para cuidar da saúde (é antifúngico e antibacteriano) e, também, de uma ótima ajuda para fazer o cabelo crescer.

Neste último caso, a dica é preparar uma infusão e, então, utilizá-la de uma das seguintes formas:

Misturando-a ao shampoo;

Borrifando-a no couro cabeludo antes da lavagem;

Utilizando-a como loção capilar.

2. Babosa

Quem é adepto dos cuidados naturais com a pele com certeza já ouviu falar sobre a babosa, e talvez até já a tenha utilizado, sem saber que ela também ajuda o cabelo a crescer.

E seu uso realmente não poderia ser mais simples: basta dividir uma de suas folhas ao meio, para se ter acesso ao seu gel, e então aplicar cada uma das partes diretamente no couro cabeludo. Ele também pode ser retirado da planta previamente e colocado em um recipiente, de que modo que se possa aplicá-lo nos fios.

Independentemente da escolha, é só fazer a aplicação com uma massagem suave e fazer um enxágue depois de 20 minutos (com água morna).

3. Alecrim

Repleto de propriedades antioxidantes, o alecrim é outro forte aliado para quem quer fazer o cabelo crescer.

E é extremamente fácil de prepará-lo: basta adotar a mesma dica que foi dada em relação ao tomilho: você terá uma infusão poderosa em suas mãos!

Veja também: Novas tecnologias que devem DOMINAR o mercado em 2023

Estes produtos naturais auxiliam muito além do crescimento capilar

Vale ressaltar que, além de fazer o cabelo crescer de forma mais rápida, cada produto natural acima citado ainda contribui de outras formas para a beleza dos fios.

Por conta de suas propriedades, eles ajudam na manutenção do brilho e da maciez, por exemplo, sendo interessante buscar utilizá-los sempre que possível, para obter melhores resultados.

Veja também: Acne piora no verão! Descubra como se livra das espinhas e cravos