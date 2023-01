Pode atrasar pagamento do INSS? Descubra se você está inadimplente

Ninguém gosta de atrasar pagamentos e até mesmo ficar devendo, no entanto, a situação hoje em dia não está fácil e muitos brasileiros querem saber: se atrasar o pagamento do INSS o nome fica sujo? Quando isso acontece os contribuintes não sabem o que fazer, mas é claro que a principal dica e se organizar e pagar tudo o mais rápido possível para evitar problemas no futuro.

O pagamento do INSS é o que garante o benefício futuramente, então todos prezam muito por pagar na data correta, mas as vezes pode haver um atraso.

Parcelas do pagamento do INSS em atraso

Quando ocorre atrasos nas parcelas, quem pode efetuar o pagamento são os contribuintes facultativos ou individuais, portanto, cada um tem uma forma de efetuar esse pagamento, mas é válido ressaltar que ambos podem ser resolvidos através do próprio aplicativo meu INSS, sem precisar sair de casa.

O pagamento para quem é seguro facultativo e está em atraso vale no caso de guia de recolhimento que estejam vencidas a menos de 6 meses, a pessoa consegue fazer o pagamento pelo site da Receita Federal. É válido destacar que os segurados facultativos são pessoas a partir dos 16 anos, que não tem renda e que contribuem com o INSS de forma autônoma.

Já para os segurados individuais conseguem efetuar o pagamento do INSS quando eles puderem, mas não tem como emitir o guia de atendimento, pois primeiramente é necessário verificar e corrigir essas contribuições (pois podem estar erradas) e também é preciso comprovar o tempo de trabalho.

Quando acontece essas situações, muitos brasileiros pagam o INSS sem consultar qual a forma correta para aquela ocasião, e infelizmente, isso será cobrado futuramente pois pode dar problemas na hora de se aposentar pois pode aparecer o tempo de contribuição não reconhecido.

Outras informações

O segurado deve entender que o papel do especialista que cuida da análise da situação também tem suma importância, pois não é apenas pagar a parcela do INSS que ficou em atraso, ele precisa verificar o histórico de serviços e todos os trabalhos que foram cadastrados na Previdência Social.

A pessoa pode efetuar o pagamento atrasado indo presencialmente até em uma agência do INSS e verificar qual a forma de pagamento adequada para ela, ou pelo aplicativo Meu INSS na parte de “Atualização do Tempo de Contribuição”, lá o trabalhador consegue verificar.

Quais são os documentos para comprovar o exercício do trabalho prestado?

A pessoas enviando esses documentos que vamos listar abaixo aumentam as chances de ter o seu trabalho reconhecido, além disso é com esses documentos que também se calcula os recolhimentos em atraso e assim a pessoa poderá quitar a parcela. Veja abaixo:

Sua inscrição de profissão na Prefeitura Municipal

Comprovante do IR (Imposto de Renda)

Microfichas do INSS

Documentos que comprovem a profissão ou que a pessoa ainda está trabalhando.

