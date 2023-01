Top 10 melhores indicações de CELULAR para janeiro de 2023

É de conhecimento comum que, no cenário vigente, possuir um celular é visto como aspecto importante para manter a conexão na palma da mão com outras pessoas.

O problema aparece quando as complicações nesse aparelho causam dor de cabeça para os donos do produto, como, por exemplo, um processamento ruim ou uma aparência danificada.

Pensando na troca desse item para uma maior realização pessoal, veja quais pontos são necessários antes de adquirir um novo aparelho celular e quais são as melhores indicações para este começo de ano.

O que é preciso se atentar na hora de escolher um celular?

Utilizado não somente nas atividades individuais, o telefone celular vem cada vez mais sendo importante no ambiente de trabalho. Para atender as exigências de uma rotina conectada, é necessário estar atento a alguns aspectos para uma boa compra.

São muitas as opções de aparelhos e essa grande quantidade de possibilidades pode causar muitas dúvidas no consumidor. Pensando nisso, veja os pontos que devem ser avaliados antes de adquirir um celular:

Armazenamento

Hoje, é difícil ficar satisfeito com um armazenamento com capacidade inferior a 128 GB se você for uma pessoa que adora tirar fotos e possui a necessidade de guardar arquivos. Esse aspecto pode ser analisado na ficha técnica do aparelho e deve ser levado em conta na hora de analisar um celular.

Processamento

Com relação ao processamento, é necessário se atentar à quantidade de núcleos presentes no aparelho. Um processador octa-core, atualmente, é considerado suficiente para a realização de atividades comuns no celular.

Tela

Uma tela com bom funcionamento e tamanho adequado para o uso individual deve ser um ponto a ser analisado antes de comprar um novo dispositivo. Nos aparelhos mais modernos, a presença de uma tela Full HD+ é um diferencial para aqueles que gostam de assistir vídeos pelo celular.

Câmera

Sem dúvidas, um dos grandes diferenciais de um bom celular é a câmera. Nesse sentido, não se prenda ao número de câmeras do dispositivo, e sim a funcionalidade que elas exercem.

Uma boa ideia para conferir esse aspecto no smartphone são os recursos presentes no aparelho, como foco automático e estabilização óptica.

Design e modelo:

O primeiro aspecto visualizado pelos consumidores é o design do celular. É inegável a preferência por modelos mais bonitos e atualizados, mas cuidado com falsas impressões.

Algumas vezes, um aparelho aparentemente mais simples pode ultrapassar as qualidades daqueles que se apresentam como mais modernos.

Custo-benefício:

O estabelecimento de um preço não pode ficar de lado na hora de pesquisar celulares. Nesse sentido, não é apenas o mais barato do mercado que deve ser analisado e nem o celular com melhor capacidade e rendimento.

O custo-benefício faz referência à relação entre o valor pago pelo aparelho e sua qualidade efetiva. Assim, é importante considerar o que cabe no seu bolso e, caso necessário, esperar juntar um pouco mais de dinheiro para um celular melhor.

Melhores indicações para 2023

A partir da análise da ficha técnica de alguns aparelhos e seu custo-benefício, é possível estabelecer uma lista dos 10 celulares mais indicados para 2023, com aspectos individuais que devem se adaptar as suas necessidades.

Samsung Galaxy S21 FE;

Samsung Galaxy S20 FE 5G;

Samsung Galaxy S22 Ultra;

Apple Iphone 12 Pro Max;

Motorola Edge 30 Ultra;

Samsung Galaxy Z Flip 3;

Samsung Galaxy M62;

Xiomi X12 Lite;

Moto G200;

Redmi Note 11s.

É preciso destacar, nesse quesito, que o valor a ser pago por esses aparelhos variam a depender do fornecedor. Assim, faça uma grande pesquisa sobre os preços em cada empresa e tome cuidado com a segurança do local de maior benefício.

Se atentar aos descontos também é um aspecto importante antes de efetuar a compra, visto que os preços dos dispositivos podem obter significativos com poucos dias. Assim, veja sobre possibilidades de pagar um pouco menos no aparelho celular, acompanhando novidades da loja.

