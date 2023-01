Bolsa Família pode ser antecipado nesta terça-feira (17)?

A família brasileira fica no aguardo ansiosamente pelos pagamentos do programa social do governo Bolsa Família em 2023, mas temos uma notícia, os pagamentos começaram nesta quarta-feira, 18. Por mais especulações que foram divulgadas, não houve antecipação nas datas do calendário e os pagamentos serão de acordo com o calendário oficial.

E seguindo esse calendário, o primeiro grupo que irá receber os R4 600 são as pessoas que tem o NIS – Número de Identificação Social – com final 1. Referente ao valor maior da parcela em que o Lula (PT) prometeu o adicional não irá acontecer esse mês de janeiro, foi compartilhado que o adicional de R$ 150 para crianças até 6 anos só começará a ser pago em março.

Todos querem saber o motivo dessa demora, e já divulgaram que o governo primeiro deseja fazer uma revisão cadastral para verificar e analisar as famílias que estão atualmente recebendo o benefício se realmente tem o direito de receber e se está dentro dos requisitos desse programa social.

Calendário Bolsa Família mês de janeiro

Uma regra que continua a mesma: o pagamento do Bolsa Família irá ser pago sempre nos últimos 10 dias úteis de cada mês, e continua sendo feito através da Conta Poupança Social Digital Caixa, e o beneficiário pode movimentar a conta pelo próprio celular no aplicativo Caixa Tem. Veja as datas

NIS número final 1: irá receber dia 18 de janeiro

NIS número final 2: irá receber dia 19 de janeiro

NIS número final 3: irá receber dia 20 de janeiro

NIS número final 4: irá receber dia 23 de janeiro

NIS número final 5: irá receber dia 24 de janeiro

NIS número final 6: irá receber dia 25 de janeiro

NIS número final 7: irá receber dia 26 de janeiro

NIS número final 8: irá receber dia 27 de janeiro

NIS número final 9: irá receber dia 30 de janeiro

NIS número final 0: irá receber dia 31 de janeiro

Bolsa Família 2023

Assim que Lula (PT) ganhou as eleições ele informou que o programa social iria voltar a se chamar Bolsa Família, pois quando Jair Bolsonaro governou o país o benefício se chamava Auxílio Brasil. Lula informou a mudança do nome, falou do valor adicional na parcela para as crianças de até 6 anos irá receber R$ 150. Além disso, ressaltou que sua equipe fará uma revisão em todas as famílias que estão cadastradas para saber se elas estão dentro dos requisitos do programa.

Lula destacou que agora será necessário ter o acompanhamento escolar das crianças, frequência de 80% e também é obrigatório que o cardeneta de vacinas estão em dia, caso contrário a mãe pode perder o benefício. Como informado acima, essa parcela adicional tem previsão para começar a ser paga somente no mês de maio, quando a equipe já terá feito a revisão com as famílias cadastradas no CadÚnico (cadastro único).

