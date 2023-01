BU! Superstições comuns para uma sexta-feira 13; veja 8

Quando você era criança, já escutou lendas e histórias sobre a sexta-feira 13? Na visão dos místicos esse dia não é muito agradável, no entanto, ninguém sabe por exato da onde surgiu essa origem, se é cultural, religiosa, mas como se sabe, faz parte de uma tradição aqui do Brasil bem popular que é o folclore.

No Brasil essa cultura já está incorporada, já em outros países, como por exemplo o Estados Unidos e da Europa tem um pé atrás com essas sextas-feiras que caem no dia 13. Lá eles acreditam tanto que possa ser algo real que para evitar o azar eles têm costumes de utilizar sal grosso, trevo de quatro folhas, ferradura, para conseguirem ter sorte neste dia até ao anoitecer.

Se você é uma dessas pessoas que fica com o pé atrás em uma sexta-feira 13, esse texto é especialmente para você. Fizemos uma lista de hábitos que podem auxiliar a tirar o medo e atrair sucesso nesse dia.

Ao acordar, desça da cama com o pé direito

Alguns dizem que o lado direito e esquerdo simboliza o bem e o mal. É de costume de várias pessoas ao acordem colocar primeiro no chão p é direito (que representa o bem) para assim o seu dia ser bom.

Evite contato direto com gato preto

Continuando os atos de superstição, os gatos pretos são vistos como demônios, e afirmam que a cor preta do animal simboliza as trevas. (Importante destacar que é apenas superstição e que não devemos fazer mal para nenhum gato, pois é como qualquer outro animal).

Não quebre espelho e não olhe para espelho quebrado

Quebrar espelho dizem que dá 7 anos de azar, e em uma sexta-feira 13 todo cuidado é pouco, é recomendável cobrir todos os espelhos que tem pela casa com algum pano, pois se olhar para um espelho quebrado também pode trazer azar.

Evite passar embaixo das escadas

Escada tem um símbolo de subida, crescimento, mas se caso passar por debaixo dela, isso pode trazer um retrocesso na vida e fazer com que diminua os degraus para a sua meta.

Não abra guarda-chuva em um lugar que seja fechado

Algumas pessoas acreditam que andar com guarda-chuva aberto em alguns lugares dá azar. No entanto, os estudiosos dizem que isso deve ter surgido através de uma dica, então evitar essa prática em uma sexta 13 é bom.

Neste dia nunca sirva 13 pessoas em sua casa

Há boatos que se tiver 13 pessoas sentadas em uma mesa, a primeira que se levantar será o primeiro a morrer. Outra superstição é que na ceia de Jesus tinha 13 pessoas (contando com ele) e o último era o Judas traidor, ou seja, é melhor servir apenas 12 ou 14 pessoas.

Não deixe o pente de cabelo cair

Em uma sexta-feira 13, as pessoas devem evitar ao pentear o cabelo deixar o pente ou a escova cair no chão, pois isso pode ser um grande sinal de aborrecimento, e pode acontecer em qualquer dia do ano.

Em casos de desconfiança, bata 3 vezes na madeira

Muitos tem costumem de bater 3 vezes na madeira para espantar o azar ou quando tudo está começando a dar errado, na superstição eles ligam a madeira a cruz de Jesus, e ao fazer o gesto de bater 3 vezes estão invocando a proteção de Deus para a sua vida.

