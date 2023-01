R$ 56 mil para estudar na EUROPA! Veja como receber a bolsa

Para quem tem o sonho desde da adolescência em estudar fora, chegou o momento de ter essa oportunidade. Como sabe, alguns países tem costume de oferecer bolsas de estudos para estrangeiros, e desta vez quem compartilhou a novidade foi o país da Irlanda. O governo afirmou que está oferecendo bolsas e o melhor é que cobre 100% dos custos, incluindo os estudos e o custo de vida para graduandos ou quem irá fazer a pós-graduação.

Foi divulgado que o valor da bolsa de estudos é de 10 mil euros, que convertido é o valor de R$ 56 mil. Esse valor é para cobrir: transporte, moradia e alimentação em todo tempo que o estudante permanecer na Irlanda. Cerca de 60 bolsas serão oferecidas e também estão inclusos despesas administrativas da universidade.

Bolsa da Irlanda

Vale destacar novamente que a bolsa da Irlanda é de R$ 10 mil euros, um valor e tanto. Os benefícios já começam por aí, pois convertido dá o valor de R$ 56 mil, mas é importante ressaltar que esse uso não é livre, já tem alguns direcionamentos para os estudantes como, moradia, alimentação e transporte, que são essenciais em sua jornada na Irlanda.

Nem sempre se manter em um país que não conhece é fácil, por isso o governo está dando essa ajuda de custo junto com a bolsa que tem duração de 1 ano de estudo, e em casos de graduação é destinada ao último ano, além de comtemplar pesquisas especialmente para quem está fazendo mestrado ou doutorado.

No edital você encontra todos os cursos que estão disponíveis e mais informações sobre a bolsa de estudo, dê uma conferida antes de se inscrever e veja se realmente vale a pena para você, mas que um estudo em um país diferente iria ser bom, iria! São cerca de 60 bolsas, não perca a sua.

Veja também: Tecnologias que vão FACILITAR sua vida financeira em 2023

Requisitos para ter a bolsa da Irlanda?

Algumas dúvidas que surgem é quais são os requisitos ou se qualuqer estudante pode se inscrever, bom, o edital não divulgou nada em específico, mas tem alguns requisitos que eles pedem para o aluno ter, como:

Excelentes resultados acadêmicos

Ter participação em atividades extracurriculares

Algumas habilidades de comunicação

Lembrando que a bolsa é 100% dos custos do estudo e das despesas para a sobrevivência do estudante no país. Você pode se inscrever até o dia 24 de março, tanto para graduação como pós-graduação. Leia com atenção todo o edital para ter informações sobre as bolsas.

Estudar fora pode ser um desafio, mas cada experiência não será em vão além de ter um currículo e uma grade acadêmica diferenciada poder dar chances no futuro de grandes portas abertas na área profissional. Confira se vale a pena arriscar e se jogue para estudar.

Veja também: 5 MIL vagas para BOLSA de estudos pelo Santander; veja como conseguir