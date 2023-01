Ninguém acerta e prêmio da Mega-Sena vai a R$ 33 milhões neste sábado

E mais uma vez o prêmio extraordinário da Mega-Sena se acumula, agora o valor é de R$ 33 milhões e o sorteio ocorrerá neste sábado (14). Infelizmente, não teve nenhuma pessoa que acertou as dezenas pelo concurso 2554 na loteria da Caixa Econômica Federal e o prêmio acumulou trazendo mais expectativa para as pessoas e ter um ganhador.

O sorteio que ocorreu nesta quinta-feira (12) as dezenas foram os números: 19/25/43/44/48/49. Foi informado que para as pessoas que tiverem 5 acertos receberia o prêmio individual no valor de R$ 32.743,81, cerca de 78 apostas terão direito.

Mega-Sena

O famoso prêmio da Mega-Sena está tentando encontrar um ganhador desde a Mega da Virada, mas infelizmente está difícil e ninguém está acertando. O próximo sorteio está marcado para este sábado, dia 14/01, para quem deseja fazer a aposta tem até ás 19:00.

Lotofácil

A Lotofácil conseguiu fazer 4 apostadores ganhadores no concurso 2712 que foi realizado dia 12/01. Os 15 números sorteados são: 02/03/08/11/12/13/16/17/18/19/20/22/23/24/25. E a melhor notícia é que cada ganhador irá receber R$ 377,14 mil.

E os apostadores são dessas cidades: Araguaína (TO); Chapecó (SC) jogo feito pela internet; Cristalina (GO); e Juazeiro (BA). Já do concurso 2711 a aposta que venceu foi feita através da internet. E hoje, sexta-feira (13) acontece outro concurso que deve pagar R$ 1,5 milhão para a principal premiação.

Quina

Outro jogo que continua acumulado também é a Quina, no último concurso 6049 ninguém acertou as cincos dezenas, os números sorteados foram: 07/44/49/57/75. Para quem acertou 4 números. Cerca de 99 apostas receberam R$ 3,9 mil. Hoje, 13/01, também ocorrerá mais um sorteio da Quina ao qual o valor do prêmio é de R$ 4,3 milhões, segundo informações da Caixa Econômica Federal.

Sonho de ganhar dinheiro

São diversos brasileiros que apostam nesses jogos com esperança de mudar de vida ou com esse prêmio poder realizar um sonho. No entanto, sabemos que é muito difícil acertar todos os números sorteados, até mesmo acertar menos números.

Tem pessoas que passam a estudar o jogo para saber quais números jogar, mas mesmo assim o prêmio continua se acumulando, será que é sorte ou técnica? Essa dúvida continua aparecendo todos os anos.

Mas você já pensou e planejou o que iria fazer com tanto dinheiro? Como sustentar esse dinheiro para não gastar tudo? E os investimentos? Como fazer o dinheiro gerar mais dinheiro? Não é apenas ganhar o prêmio eu você deve pensar, e sim após isso, como será?

Educação Financeira

Infelizmente os brasileiros não tem hábito de estudar educação financeira, isso deveria ser incluído nas grades escolares das escolas. Muitos especialistas dizem que o princípio para o sucesso e ter o controle financeiro é estudando sobre o assunto. Não espere ganhar na Mega-Sena para mudar de vida e ter um bom financeiro, comece no pouco para saber administrar o muito e não mudar a sua vida apenas por um momento e sim ter um futuro próspero.

