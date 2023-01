R$ 16 milhões nesta quinta-feira! Mega-Sena recebe jogos até às 19h

Já pensou em ter R$ 16 milhões na sua conta nesse início de 2023? Ainda dá tempo de apostar na Mega-Sena que está pagando um prêmio no valor de R$ 16 milhões para quem acertar as 6 dezenas. Se você deseja tentar a sorte, corre que o sorteio acontece hoje, 12/01, às 20h em São Paulo.

Na última terça-feira, 10/01, ocorreu o sorteio, entretanto ninguém acertou as 6 dezenas. Assim, surgiu mais uma possibilidade de sorteio, e o melhor, tem como fazer pela internet. Fique conosco que vamos passar todas as informações de como fazer logo abaixo.

Qual o valor da aposta na Mega-Sena?

Para quem nunca jogou, saiba que o valor mínimo da aposta é de R$ 4,50 (presencial em alguma lotérica) bem barato em comparação ao prêmio que você pode ganhar. Já pela internet o valor da aposta mínima é de R$ 30. E se quer participar do sorteio, segue abaixo de como fazer esse passo pela internet, sem precisar sair de casa. Lembrando que a Mega-Sena informou que terá 3 sorteios nessa mesma semana, o primeiro foi dia 10 (terça), o segundo será hoje (12) e o terceiro no sábado (14).

Como apostar na Mega-Sena através da internet?

1 passo – É necessário fazer o cadastro no site da Caixa, através deste link: https://login.caixa.gov.br/auth/realms/internet/protocol/openid-connect/auth?client_id=cli-web-lce&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.loteriasonline.caixa.gov.br%2Fsilce-web%2F%23%2Fhome&state=bbe00baf-beab-43e6-b580-450b5e48a58d&response_mode=fragment&response_type=code&scope=openid&nonce=9f9fd365-1e03-4da8-87e6-97b0f9c1debc.

2 passo – Ficar sempre com o CPF em mãos

3 passo – Ser maior de idade

4 passo – Ter cartão de crédito (porque você vai usar ele)

5 passo – Informar o e-mail

6 passo – Depois de fazer o seu cadastro, clique em confirmar no link que recebeu no e-mail

7 passo – Aceitar os termos de uso

8 passo – Realizar a aposta

Quais são as probabilidades de ganho?

Com certeza você já deve ter escutado falar que as chances são bem difíceis, tem pessoas que jogam a vida inteira tentando acertar as combinações, realmente é um prêmio muito difícil, mas não impossível.

Ou seja, para a pessoa acertar os números do sorteio irá depender do tipo de aposta e quais os números que você jogou, quanto mais apostar, mais chances de ganhar se você estudar o jogo. Se quer fazer uma aposta simples com 6 dezenas o valor é de R$ 4,50, como citado acima.

Já a chance de ganhar o prêmio inteiro é de 1 em 50.063.860, segundo informou a Caixa Econômica Federal. Agora se desejar fazer uma aposta com 15 dezenas (que no caso é o limite máximo) as chances de ganhar é de 1 em 10.003, segundo informou a Caixa.

Lembrando que as apostas podem ser feitas até às 19h00 do dia que acontecerá o sorteio, pode ser feito através da internet pelo site da Caixa ou na lotérica. O site da Caixa pode ser acessado em qualquer celular e computador, basta somente ser maior de 18 anos e realizar um cadastro e colocar o seu cartão de crédito para fazer a aposta.

