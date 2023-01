Notícia BOA: famílias receberão R$ 862 no Bolsa Família; veja quais

Com a troca das equipes de governo, muitas pessoas se encontram em dúvidas sobre a manutenção de programas sociais aprimorados durante governos diferentes. Nesse aspecto, o mais novo presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) indicou a permanência do valor apresentado no Auxílio Brasil de Jair Bolsonaro (PL) em seu mandato.

Além de manter o benefício, o chefe do executivo também vai estabelecer novas medidas para as famílias que necessitam do programa, fazendo com que o valor do Bolsa Família possa chegar a até R$ 862,00. Essas novas medidas possuem como objetivo o aumento da qualidade de vida daquelas pessoas que se encontram em situação de maior dificuldade financeira no país.

Veja, a seguir, sobre o que se trata o Bolsa Família e quais famílias poderão receber o valor total desse benefício.

Quais grupos poderão receber o valor de R$ 862,00?

O Programa Bolsa Família (PBF), criado em 2003 durante o primeiro mandato do presidente Lula (PT), foi um aliado para aquelas famílias em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica.

Ao se tornar beneficiário do programa, é necessário ter compromisso com aspectos da educação e saúde: nesse sentido, pode-se mencionar, por exemplo, que as crianças da família precisam estar matriculadas no ensino básico para que o grupo tenha direito ao pagamento.

Durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), foi instituído um substituto do Bolsa Família: O Auxílio Brasil. Formulado com o objetivo de ajudar emergencialmente aquelas famílias afetadas pelos impactos da pandemia, o programa que estipulava o valor de R$ 600,00 para pessoas de baixa renda possui aspectos em comum com o PBF.

Mas, enfim, é verdade que algumas famílias poderão se beneficiar esse ano com o valor de R$ 862,00 concedido pela União?

A resposta dessa pergunta é sim. O governo aprovou, durante seus primeiros momentos de trabalho, a garantia dos R$ 600,00 já estabelecidos durante o mandato anterior para famílias de classe baixa e, também, o aumento no valor do auxílio gás. Além disso, a expectativa é que seja colocada em prática, ainda esse ano, pagamento de R$ 150,00 para cada criança de até 6 anos em uma família, como planejado antes da posse de Lula.

Sendo assim, com o valor de R$ 600,00 para beneficiários do Bolsa Família, acrescido de R$ 112,00 do auxílio gás e dos R$ 150,00 pelas crianças do grupo, o pagamento pode alcançar o valor de R$ 862,00 para os mais necessitados.

É importante destacar, ainda, que para receber os três benefícios (a partir da liberação formal dos itens) é necessário que a família cumpra os requisitos de cada um dos três auxílios. Destaca-se, entre os requisitos, a necessidade de inscrição atualizada no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), que, entre outros aspectos, é responsável pela obtenção de benefícios sociais para os grupos sociais mais vulneráveis.

Para se inscrever no CadÚnico, é necessário que os indivíduos estejam inseridos em uma situação de:

Extrema-pobreza: até R$ 105,00 per capita;

Pobreza: entre R$ 105,00 e R$ 210,00 per capita, com integrante na família que seja jovem, criança ou gestante.

Calendário Bolsa Família

Nos primeiros meses de 2023, o pagamento do benefício se manterá como Auxílio Brasil até eventuais mudanças. Para receber o valor, é necessário conferir o Número de Identificação Social (NIS), que pode ser verificado em diversos documentos oficiais do cidadão. Confira a tabela para recebimento do valor por parte dos beneficiados:

TABELA 1: www.gov.br

NIS FINAL DATA DE PAGAMENTO 1 18 de janeiro 2 19 de janeiro 3 20 de janeiro 4 23 de janeiro 5 24 de janeiro 6 25 de janeiro 7 26 de janeiro 8 27 de janeiro 9 30 de janeiro 0 31 de janeiro

