Por que a sexta-feira 13 é considerada um dia de AZAR?

O ano de 2023 começou tendo uma sexta-feira 13 em seu calendário. E isso, para milhões de pessoas, é motivo de grande preocupação. Aliás: não é só no Brasil que há fortes superstições ligadas a esta data: nos Estados Unidos, por exemplo, também existe quem prefira adiar compromissos importantes, com medo de que algo dê errado.

E isso não é “achismo” ou pura suposição: tal fato foi comprovado por meio de uma pesquisa, realizada pelo Phobia Institute e pelo Stress Management Centers, duas instituições americanas que, juntas, chegaram à conclusão de que 5% da população, em média, de fato teme a sexta-feira 13.

Para os Estados Unidos, isso representa uma perda de US$ 900 milhões, considerando que muitos supersticiosos nem mesmo saem de casa nesta data.

Vale lembrar, por sinal, que a sexta-feira 13 não acontece necessariamente somente uma vez ao ano. Mas o que, afinal, fez com que ela passasse a ser vista como um dia de azar?

A explicação está a seguir.

Possíveis origens da sexta-feira 13 como um dia de azar

Existe, na verdade, mais de uma origem para o azar atrelado a esta data.

E é interessante notar que muitas das explicações focam mais no número 13 propriamente dito, do que no dia da semana em si.

O fato de 13 ser a carta da Morte no Tarô, por exemplo, preocupa muitas pessoas. Assim como o fato de esse mesmo número representar coisas ruins no jogo de Búzios.

Já na mitologia nórdica, 13 é um número relacionado a Loki, o deus trapaceiro: ele teria entrado como “penetra” em um jantar em Valhalla, no qual haviam somente 12 deuses, e cometido um assassinato. Deste então, o número está voltado para o azar.

Voltando a atenção para o dia sexta-feira, há duas explicações:

A primeira delas é relacionada ao livro Sexta-Feira 13 (Friday, the Thirteenth), publicado em 1907, e que relata a história de um corretor da Bolsa de Valores que decide utilizar a data em questão para causar pânico na famosa Wall Street.

E a segunda, com um viés mais religioso, aponta que sexta-feira foi o dia em que Jesus morreu: e isso teria ocorrido no mês 13 do Nissan, que é um mês judaico. Isso sem citar o fato de que eram 13 as pessoas presentes na Última Ceia.

Veja também: Bem me quer, mal me quer: signos que vai e voltam com o EX

Pensamentos negativos em relação à data devem ser evitados

Por mais que esteja atrelada a superstições diversas, é importante lembrar que a sexta-feira 13 é, “no fundo”, somente uma data qualquer outra. Logo, se deixar levar pelo medo em relação a ela é uma atitude que pode ser a porta de entrada para emoções negativas.

Denny Heide, especialista do site Meu Astro, indica a realização de alguns rituais voltados para a paz mental e para a libertação em relação a medos. Assim, qualquer pessoa que tenha algum receio poderá passar por esse dia de forma mais tranquila.

Veja também: Só 2 INGREDIENTES! Hidratante facial caseiro fácil e barato