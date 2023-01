ALÔ, empreendedor! Caixa libera R$ 1.000; veja como ganhar

Você que é microempreendedor individual (MEI) saiba que temos uma ótima notícia para você! O banco da Caixa Econômica Federal compartilhou que vai disponibilizar para esse público-alvo um programa de Simplificação de Microcrédito Digital para Empreendedores no valor de R$ 1.000.

Talvez você já tenha escutado falar sobre esse programa pelo nome SIM Digital, como é mais conhecido, que foi criado a partir da Lei 14.438/2022, além disso o programa também tem como principal trazer incentivo à formalização de trabalho e o empreendedorismo. Confira mais informações abaixo.

Microcrédito de R$ 1.000 na Caixa

Como qualquer programa existem regras e critérios, esse também não ficou de fora. Para a pessoa que deseja contratar esse microcrédito do SIM Digital deve seguir os critérios de cada modalidade, veja:

Pessoas Físicas: O valor limite é de R$1.000. O pagamento pode ser feito em até 24 vezes e a taxa de juros é de 1,95% ao mês. É válido destacar que esse crédito permite contratar pessoas com nome sujo.

Pessoas Jurídicas (exclusivamente para os microempreendedores individuais, MEI: O valor limite é de R$ 3.000. O pagamento pode ser feito em até 24 vezes e a taxa de juros é de 1,99%.

Foi divulgado que toda essa operação da Caixa tem preferência para as mulheres, já que de acordo com o Sebrae, as mulheres correspondem cerca de 57% dos MEIs abertos.

Como solicitar o crédito da Caixa?

Para os dois públicos (pessoas físicas e jurídicas), o crédito pode ser solicitado pelo aplicativo do Caixa Tem (um dos aplicativos mais renomeados da Caixa), que está disponível no Play Store tanto para Android como iOS.

Após entrar no aplicativo Caixa Tem, a pessoa tem que ir até a aba de empréstimos, preencher alguns dados e informações, e assim que for aprovado o dinheiro cai diretamente na conta virtual da Caixa.

Uma novidade é que através dessa mesma lei que fez o microcrédito SIM Digital também fez algumas alterações com o intuito de movimentar a economia das microempreendedoras, ou seja, agora o prazo dos empréstimos imobiliários usando o FGTS – Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – aumentou de 30 para 35 anos, além de incluir o banco da Caixa Econômica Federal como gestora de grandes descontos em financiamentos para aqueles que moram em regiões rurais.

Empreendedorismo

No meio da crise decorrente a pandemia do Covid-19 é notável o crescimento do empreendedorismo no Brasil, isso porque muitos tiveram que arregaçar as mangas, criar ideias, descobrir no que é bom, para ter uma renda de sobrevivência, mas com isso, muitos descobriram seus talentos e a arte de vender ao abrir o seu próprio negócio.

O objetivo central da Caixa Econômica Federal com o microcrédito SIM Digital nada mais é que trazer força e reconhecimento para esse público como uma forma de incentivo ao empreendedorismo, principalmente para as mulheres.

