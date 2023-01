Prazo limite para pedir o saque-aniversário do FGTS em 2023; confira

Um dos assuntos mais comentados nesse início de ano é sobre a modalidade do saque-aniversário do FGTS – Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – que pode chegar ao fim com a entrada do novo ministro de Trabalho, Luiz Marinho, do governo petista. Não foi divulgado uma informação oficial sobre o caso, mas foi comentando em uma entrevista que Luiz participou.

Vista pelos brasileiros como uma forma benéfica por receber uma parte do saldo no mês do aniversário, Luiz Marinho não acha tão vantajoso como os demais pensam, a ideia é encerrar com o saque-aniversário para preservar o dinheiro do trabalhador na conta do FGTS e assegurar o uso real, principalmente em casos de demissão.

Fim do saque-aniversário do FGTS

Como citado acima, não foi divulgado nenhuma informação oficial sobre o encerramento desta modalidade. Segundo Luiz Marinho, a criação do saque-aniversário pelo Governo Federal tinha objetivo principal injetar dinheiro na economia do país, entretanto, a partir do momento que esse dinheiro começou a ser liberado em forma de empréstimos, a situação agravou, e a principal intenção de Luiz é “colocar nos trilhos”, informou.

Para encerrar o saque-aniversário são necessários alguns estudos sobre o caso.

Saque-aniversário

A modalidade do saque-aniversário foi lançada no ano de 2020. O trabalhador pode retirar até 50% do saldo disponível da conta do FGTS anualmente, mas somente no mês do aniversário, e o resgate pode ser feito em até 3 meses.

Como nada foi definido, o cronograma que a Caixa Econômica Federal divulgou irá continuar neste ano de 2023 que terá início com os aniversariantes nascidos em janeiro, o saque está disponível desde o dia 02 e a solicitação segue até o dia 31 de janeiro. Para os nascidos no mês de dezembro, saiba que a pessoa vai poder fazer a retirada até o dia 28 de fevereiro.

Calendário do saque-aniversário 2023

Janeiro: saque disponível do dia 02 de janeiro até 31 de março

Fevereiro: saque disponível do dia 01 de janeiro até 29 de abril

Março: saque disponível do dia 01 de março até 31 de maio

Abril: saque disponível do dia 03 de abril até 30 de junho

Maio: saque disponível do dia 01 de maio até 31 de julho

Junho: saque disponível do dia 01 de junho até 31 de agosto

Julho: saque disponível do dia 03 de julho até 29 de setembro

Agosto: saque disponível do dia 01 de agosto até 31 de outubro

Setembro: saque disponível do dia 01 setembro até 30 de novembro

Outubro: saque disponível do dia 02 de outubro até 29 de dezembro

Novembro: saque disponível do dia 01 de novembro de 2023 até 31 de janeiro de 2024

Dezembro: saque disponível do dia 01 de dezembro de 2023 até 29 de fevereiro de 2024

