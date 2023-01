Horóscopo: previsões para seu signo até domingo (15)

Para as pessoas mais ligadas ao misticismo, prestar atenção aos detalhes que as previsões do horóscopo apresentam a cada semana é essencial, para que tenham dias mais equilibrados. E, especificamente nesta semana, que se encerra no domingo, 15 de janeiro, vela a pena também ficar atento.

Isso porque trata-se de um período que, entre outras coisas, exige mais foco e mais cuidado em relação a si mesmo. Mas exige, também, mais calma na hora de realizar algumas tarefas, principalmente aquelas mais práticas.

Tudo que é subjetivo estará com mais força até domingo.

Previsões para cada signo até 15 de janeiro

As previsões para cada um dos 12 signos do horóscopo podem ser resumidas em poucas e poderosas palavras, que ajudarão cada pessoa a finalizar sua semana da forma mais equilibrada possível.

Aí vão elas:

Previsão para Áries

Turbulências e imprevistos podem se fazer presente nas relações. É o momento de praticar a consciência!

Previsão para Touro

Até o dia 15, é muito importante controlar a ansiedade e evitar fazer qualquer coisa por impulso. Caso contrário, relacionamentos poderão ser comprometidos.

Previsão para Gêmeos

Este signo do horóscopo também precisa trabalhar sua ansiedade, buscando diminuir o ritmo e fazer tudo com mais calma.

Previsão para Câncer

Emoções afloradas precisam de controle! Nada deve ser levado para o lado pessoal neste período, e qualquer drama deve ser evitado.

Previsão para Leão

Vale a pena aproveitar os momentos até o dia 15/01 para fazer um planejamento relacionado aos próximos meses. A comunicação estará em alta, e merece ser exercitada.

Previsão para Virgem

Para os virginianos, esta semana, até domingo, exige mais consciência e “pés no chão”. É um ótimo período para refletir sobre propósitos.

Previsão para Libra

Muitos acontecimentos intensos poderão surgir, de forma marcante. Quanto mais controlada estiver a ansiedade, melhor!

Previsão para Escorpião

Nenhuma decisão radical deve ser tomada. Há turbulência nas relações, mas é preciso agir com calma.

Previsão para Sagitário

Para este signo do horóscopo, a previsão não poderia ser melhor: há muita positividade voltada para planejamentos e resolução de pendências.

Previsão para Capricórnio

O alinhamento de expectativas deve ganhar espaço na vida pessoal. Assim, muitas brigas serão evitadas.

Previsão para Aquário

Aquarianos que querem aproveitar mais a vida encontrarão ótimas oportunidades para fazer isso até domingo. Inclusive, um antigo amor poderá fazer parte deste momento.

Previsão para Peixes

Mudanças! Esta é a palavra que rege as previsões de Peixes até o dia 15: um espaço para o novo deve ser aberto.

O que influencia o horóscopo nesta semana

Todas as previsões do horóscopo da semana que se encerra no dia 15 têm relação com uma movimentação específica dos astros, que influencia diretamente todas as relações.

Mercúrio ainda está retrógrado, por exemplo, e a Lua cheia ainda mantem seus efeitos sobre todos os signos.

A tendência é que, com o passar dos dias, todos voltem a se sentir mais leves. Mas, até lá, seguir o que é sugerido para cada signo é essencial.

