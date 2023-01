TOP truques para comparar material escolar mais barato

Seja escola pública ou privada, há um custo que não pode ser deixado para trás: o material escolar. Embora algumas escolas forneçam alguns itens, sempre há algo a ser comprado. Segundo o Procon-SP – pode haver mais de 200% de diferença entre os valores dos materiais escolar em 2023! Entrementes, é possível seguir algumas dicas e economizar o máximo possível.

Economize no material escolar em 2023

Algumas escolas pedem uma lista de materiais fixos. Bem como determinadas canetas, cadernos, etc. Tome cuidado porque elas podem pedir praticamente tudo, exceto algumas coisas: que os itens sejam comprados em determinada loja, que os itens seja de uma determinada marca ou a compra de objetos coletivos.

Sabendo disso, é a hora de economizar de verdade! Veja as dicas abaixo e saiba como comprar mais, pagando menos na lista escolar 2023 dos seus filhos!

Ah, e jamais esqueça de pedir a nota fiscal dos produtos! Sem ela não é possível realizar possíveis trocas em caso de defeito nos produtos.

Reutilize

Muitos desejam comprar todos os itens novos! Entrementes, é recomendado fazer uma faxina na bolsa escolar do ano passado e ver quais são os materiais que podem ser usados novamente. Há itens que não são temporários, mas que devem durar muito tempo – bem como canetas, apontadores, etc.

Portanto, economizando em alguns itens dará margem para comprar alguns outros itens que possam vir a ser mais caros ou que precisam ser comprados em maior quantidade.

Ah, outra dica para economizar é entrar em contato com outros pais e tentar comprar alguns itens no atacado! O desconto muita das vezes pode ultrapassar os 20%.

Compre online

No geral, as compras online são bem mais em conta. Claro, variando de loja para loja. A Amazon possui frete grátis para Membros Prime. No período de retorno às aulas geralmente possui excelentes descontos, sendo uma opção muito boa para economizar alguns reais.

Contém de tudo na Amazon, desde cadernos a canetas. É importante pesquisar os valores tanto nas lojas online como nas presenciais – mas jamais deixando de pagar um pouco mais para adquirir itens em lojas pouco conhecidas.

Converse com outros pais

Por vezes é necessário comprar os livros paradidáticos que serão usados durante o ano inteiro. Conversar com os pais de alunos que já passaram por aquela série pode ser uma opção ideal para economizar nos livros. Visto que no geral, os livros servem por 04 anos.

Caso sejam comprados usados, o valor pode ser reduzido até pela metade! Embora não seja muito comum, mas nas reuniões de pais e mestres é possível conhecer esses pais e criar um networking bem bacana.

Não fuja do orçamento

Desde pequeno as crianças precisam ter organização financeira. Conversar com os pequenos sobre isso é importante para que eles cresçam sabendo que há momentos que é importante economizar. Embora eles queiram ter os mesmos cadernos ou itens dos coleguinhas, despertar neles a consciência financeira será crucial para o futuro deles.

Jamais compre algo na primeira loja que entrar, pesquise por preços, valores, qualidade, etc. Bem como sobre referências sobre a loja e produtos vendidos. Caso seja possível, realize a compra à vista – a fim de obter desconto.

Ademais, boas compras.