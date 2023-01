Chegou a vez DELE! Preço do etanol está mais alto em 22 estados; veja onde

Grande parte dos veículos brasileiros usam a gasolina como combustível principal. Outros usam o diesel e há aqueles que optam pelo etanol. Pela baixa popularidade em comparação aos outros combustíveis, nem sempre seus valores são divulgados. Entrementes, neste mês de janeiro de 2023, houve uma alta no preço do etanol em 22 estados brasileiros. Em outros 4 estados os preços foram reduzidos. Mas a média nacional subiu 3,62%. Fazendo com que o litro do combustível subisse de R$ 3,87 para R$ 4,01. Veja abaixo mais detalhes e quais foram os estados que sofreram alta nos preços do combustível.

Preço do Etanol sobe em 2023

De acordo com informações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP. Os valores do combustível subiram bastante nesta primeira semana do ano de 2023. São Paulo é o estado que mais consome o combustível no país – e o preço saltou de R$ 3,78 para R$ 3,94.

No Amapá, o combustível recuou de maneira muito significativa. Saindo de R$ 4,92 para R$ 4,80. Diminuindo cerca de 2,44%. Já na Bahia, o combustível teve a maior alta dos demais estados brasileiros – com um recuo bem significativo.

Passando de R$ 4,04 para R$ 4,50 o litro! Representando uma alta de 11,39%. Os preços seguem variando entre os estados brasileiros – até mesmo entre os municípios presentes. O maior registro no valor do combustível foi no Rio Grande do Sul, de R$ 6,37. Já o menor foi em São Paulo, no valor de R$ 3,86.

Ao comparar os números nacionalmente, os valores subiram em média 4,16%. O estado que registrou a maior alta nos valores foi o da Bahia, com 15% no aumento. Já em contrapartida, o estado que representou a maior baixa no preço do combustível foi o do Amapá, com recuo de 8,40%.

Como economizar no combustível em 2023?

Embora os preços estejam aumentando, há grande diferenças de valores até mesmo dentro dos estados. Geralmente, nas áreas rurais os preços chegam a ser mais baratos se comparados aos da área urbana. Por exemplo: os postos de BR geralmente costumam cobrar valores bem abaixo.

Saindo do Ceará (partindo de Sobral-CE) e indo até o Piauí (Cocal-PI) os preços tiveram uma diferença de praticamente R$ 1. Enquanto em alguns postos locais de Sobral-CE os preços estão entre R$ 5,20 a R$ 5,40 o litros; em alguns postos de beira de estrada e até mesmo no estado do Piauí, os valores chegaram a menos de R$ 5.

Portanto, uma das melhores maneiras de economizar combustível é abastecendo em alguns postos que possuem os valores mais em conta. Dependendo da quantidade que for ser colocado, vale muito a pena! Claro, é necessário ser um posto de confiança – a fim de evitar dores de cabeça no combustível.