Calendário para NOVOS saques do FGTS; veja quando será possível

O saque do FGTS em 2023 já começou e está disponível para os trabalhadores com mais de 10 modalidades, ou seja, cada modalidade é adaptada para um trabalhador. Neste ano de 2023, o FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – acontecerá algumas mudanças após a vitória de Lula (PT) para presidente do Brasil.

Para quem ainda não escutou sobre, Luiz Marinho, que é escalado como novo ministro do Trabalho, anunciou em uma entrevista que deseja tirar a modalidade do saque-aniversário, para ajudar o trabalhador a ter mais valores disponíveis em caso de demissão.

Saque-aniversário do FGTS

O trabalhador que opta por realizar o saque-aniversário tem direito de sacar cerca de 50% em relação ao valor total da conta no mês do seu aniversário pelo FGTS. No entanto, com a entrada do novo ministro de Trabalho, Luiz Marinho, ele tem um outro olhar e afirma que essa categoria deveria não existir mais para que assim a poupança do trabalhador seja preservada e ir juntando o uso real do saldo que fica na conta do FGTS do trabalhador, com isso, o trabalhador poderá fazer uso melhor do dinheiro e até mesmo conquistar o seu imóvel.

Para Luiz Marinho, se todo ano o trabalhador sacar uma porcentagem do FGTS, quando ele precisar realmente do dinheiro, não vai ter um valor agradável.

Em janeiro terá o saque-aniversário?

A resposta é sim e já está disponível. Seguindo o cronograma que foi divulgado pela Caixa Econômica Federal, o saque começará com os aniversariantes do mês de janeiro de 2023 que está disponível até o dia 31 desse mês. E para o pessoal que nasceu em dezembro pode realizar o saque-aniversário até o dia 28 de fevereiro.

Calendário do saque-aniversário

– 02/01/2023 a 31/03/2023 – Aniversário mês de janeiro

– 1º/02/2023 a 28/04/2023 – Aniversário mês de fevereiro

– 1º/03/2023 a 31/05/2023 – Aniversário mês de março

– 03/04/2023 a 30/06/2023 – Aniversário mês de abril

– 02/05/2023 a 31/07/2023 – Aniversário mês de maio

– 1º/06/2023 a 31/08/2023 – Aniversário mês de junho

– 03/07/2023 a 29/09/2023 – Aniversário mês de julho

– 1º/08/2023 a 31/10/2023 – Aniversário mês de agosto

– 1º/09/2023 a 30/11/2023 – Aniversário mês de setembro

– 02/10/2023 a 29/12/2023 – Aniversário mês de outubro

– 1º/11/2023 a 31/01/2024 – Aniversário mês de novembro

– 1º/12/2023 a 29/02/2024 – Aniversário mês de dezembro

Quando realizar o saque do FGTS?

Como viu acima, o saque do FGTS não pode ser realizado a qualquer momento, pois o principal objetivo do FGTS é deixar um dinheiro guardado para os trabalhadores, quando precisar em casos de situações com urgência. Devido a isso, existem alguns requisitos de situações para que seja aprovado a retirada do dinheiro da conta do trabalhador. Segue abaixo:

Demissão sem justa causa

Término de contrato por prazo definido

Caso haja falecimento do empregador, do empregado doméstico ou mesmo nulidade de contrato

Rescisão do contrato por alguma situação maior ou culpa de ambos

Quando começar a receber a aposentadoria

Por necessidade urgente ou grave decorrente de algum incidente natural em escala de calamidade pública

Suspensão de trabalho (avulso)

Falecimento do trabalhador

Se o titular da conta completar 70 anos

Caso o trabalhador ou algum dependente tenha câncer, AIDS ou esteja em estágio terminal

Se o trabalhador estiver há mais de três anos sem atuar de carteira assinada (regime CLT)

Para ajudar no pagamento das parcelas da casa própria

