Uber tem 6 modalidades de serviço que você não conhece; confira

Foi-se o tempo que para transitar dentro da cidade era necessário passar horas e horas esperando aparecer algum taxista ou os populares mototáxi. Agora é possível fazer tudo isso através do dispositivo celular. Chamando um Uber Carro, Uber Moto, etc. Muitas são as variações, entretanto – você sabia que a Uber possui mais de 6 modalidades de serviço? Dentre aeronaves, barcos e motos, veja abaixo todos os serviços ofertados pela Uber e surpreenda-se!

Helicóptero

Que tal dar um passeio de helicóptero pagando pouco? Em algumas cidades do mundo a Uber oferece a possibilidade de pegar uma carona em um dos helicópteros da empresa! Claro que o preço não é tão barato, mas para uma reunião urgente, momento especial, etc. Vale muito a pena! Visto que em condições normais, o passageiro deveria arcar não somente com os cursos da aeronave, mas com pista, piloto, combustível, etc.

Bicicleta

Já pensou em se aventurar na garupa de uma bicicleta? Foi-se o tempo que isso era comum no Brasil. Entretanto, em alguns países é possível pegar uma carona na garupa da bicicleta e curtir aquela adrenalina e vento no rosto. Em algumas localidades do Brasil é possível! Ah, em Amsterdam é possível pegar uma carona e apreciar as lindas paisagens da região.

Carros ecológicos

Está querendo ajudar o meio ambiente? Mas não abre mão de uma viagem de carro. O UberGREEN traz essa proposta! É uma modalidade que oferece apenas veículos híbridos e elétricos. A fim de ajudar a natureza. Lugares como Lisboa e Paris oferecem esse tipo de serviço.

Uber Pets

Embora possa ser levado no Uber tradicional, ninguém merece ver a cara de ‘nojo’ do motorista para o seu pet, não é? Através do Uber Pet, o cliente tem o conforto e a garantia que aquele veículo é de uso exclusivo para ele e seu bichinho de estimação. Com carros adaptados, devidamente organizados – a fim de proporcionar uma boa experiência para ambos.

Veículos de luxo

Quem nunca sonhou em ser uma estrela de Hollywood? É possível ter parte do sonho realizado. Em algumas cidades como Londres, Roma e Los Angeles é possível pedir uma corrida Uber dentro de um carro importado! Modelos como Mercedes-Benz são o que não falta nessa modalidade!

Podendo ir para vários lugares, pagando pouco e obtendo várias regalias que não poderiam ser adquiridas tão em conta em outras ocasiões.

Barco

Há 02 anos os turistas e residentes de Londres ganharam uma nova modalidade no aplicativo Uber. O Uber Boat. Com a possibilidade de percorrer o famoso rio Tâmisa com valores mais acessíveis! A Uber fez parceria com uma linha já existente na área, que transitava o percurso há mais de 20 anos. Conseguindo abater valores, possibilidade de compra por aplicativo e leitura de QR code.

E se essa moda pega, não é?