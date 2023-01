Quer trabalhar como Uber em 2023? Veja os 5 melhores carros

2023 é o ano das oportunidades, segundo vários especialistas. E por conta disso, muitas pessoas já começaram a planejar como será possível fazer o ano melhor ainda. Uma das opções, é obter uma renda extra trabalhando com a Uber. Basicamente, a pessoa terá um carro seu – ou alugado – para poder transportar passageiros e em troca, receberá uma remuneração por cada viagem. Vale lembrar que para isso, é importante escolher um bom veículo, neste caso, um bom veículo além de confortável, ele precisa ser econômico, caso contrário, o motorista pode sair no prejuízo. Portanto, confira os melhores veículos para rodar como Uber em 2023.

Chevrolet Onix Joy/Chevrolet Joy

O veículo em questão, é bem comum de ser encontrado no mercado de usados ou seminovos e uma de suas grandes vantagens, é que o valor da manutenção costuma ser baixo. E mesmo assim, ele consegue ser bastante confortável e consumir uma quantidade razoável de gasolina/etanol. Na cidade, ele consegue fazer 8,7 km/l com etanol e com gasolina, este número chega a 12,9 km/l.

Nissan Versa 1.0

É um veículo que para o transporte de pessoas tornou-se bem atraente. Por conta que ele possui um espaço atrás bem grande, isso é ideal para o conforto dos passageiros. Além que o seu consumo na cidade com etanol e gasolina, é de 8,8 e 13,4 km/l respectivamente.

Renault Sandero 1.0

O modelo em questão não é mais produzido pela fabricante do veículo, mas no mercado ainda há vários modelos disponíveis. Ele é interessante por possibilitar que passageiros mais altos consigam se acomodar bem. Além disso, o seu porta-malas é de 320 litros. E na cidade, usando o álcool, chega a ser de 14,2 km/l.

Há modelos que podem custar um pouco mais, todavia, vale a pena

Volkswagen Polo 1.0 MPI

Um modelo de carro que poucos pensam, mas que é uma boa opção, é o Volkswagen Polo, ele tem um motor 1.0, todavia, consegue atender bem as necessidades dos motoristas. O seu espaço interno é bem grande, o que oferece um conforto maior aos passageiros. E na cidade, usando gasolina, ele consegue fazer até 12,9 km/l.

Citroën C3

E por último, é um modelo novo, mas que é uma grande aposta de uma fabricante francesa. Pois ele oferece várias vantagens para o transporte de pessoas. Por conta que ele é bem compacto, todavia, o seu consumo na cidade, com gasolina, pode chegar a 10 km/l. Já se o motorista for transportar pessoas mais altas, ele também se sai bem, pois o espaço entre-eixos é de 2,54 metros, além de um super porta-malas com 315 litros.

