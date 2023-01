Material escolar pode ficar 300% mais caro na hora da compra

Começo do ano é um período repleto de compras que as famílias devem fazer, uma delas é a do material escolar das crianças. Cadernos, lápis, bolsas, livros e uniforme são apenas alguns dos itens necessários para a vida escolar das crianças e dos adolescentes em idade escolar. Pensando nisso, o Procon do Rio de Janeiro decidiu fazer um levantamento com algumas empresas da cidade, a fim de analisar a variação no valor do mesmo item, em diferentes lojas, o resultado foi assustador, podendo chegar a 300%.

Uma simples régua pode variar em até 300%

Itens indispensáveis para uma vida escolar de excelência dos alunos devem ser comprados pelos pais, todavia, o valor de alguns dos itens da lista encontra-se bastante caro. E a variação entre uma loja para outra, também, podendo chegar a incríveis 300% em uma simples régua – que é usada, por exemplo, para medir distâncias ou desenhar retas com precisão –

Em uma loja, uma régua de 30 centímetros foi encontrada custando apenas R$ 3,84, já em outra loja, a mesma régua, foi encontrada custando incríveis R$ 15,49. É uma diferença exorbitante para o mesmo produto, praticamente.

Outro produto que é bastante usado, é o caderno de cartografia, com 90 folhas. Ele teve outra grande variação, em uma loja, ele estava custando R$ 9,50, já em outra, o valor era de R$ 26,30. Isto é, uma variação de praticamente 180%. Outro item que mostrou essa variação exorbitante, foi a tesoura sem ponta, que chegou a custar até 58% a mais.

Veja também: Entenda como conseguir ganhar dinheiro no PicPay sem pagar nada

O que fazer para não gastar tanto?

Com essa variação exorbitante nos valores, a melhor dica é sempre pesquisar para adquirir o valor mais barato – claro, ao perceber que o produto é o mesmo – Segundo o diretor executivo do Procon, Igor Costa, ele orienta que antes de ir às compras, que seja realizada uma pesquisa prévia.

Gilberto Braga, economista do IBMEC, orienta também que pessoas da mesma família comprem os itens escolares juntos, pois o desconto pode ser maior. Isto é, se comprarem 3 bolsas, provavelmente irão obter um desconto superior do que se comprarem apenas uma.

E por fim, sempre que for comprar algo, além do preço, conferir a qualidade do produto. Pois os itens citados, custam preços maiores, todavia, possuem a mesma qualidade que os itens com um valor menor. Isto é, em algumas situações, o principal quesito que deve ser avaliado, é o chamado custo-benefício.

Veja também: Ótima notícia para os clientes do Nubank! Entenda