Material escolar: veja como receber o auxílio da Prefeitura

Sempre que o ano começa, também começa as compras, no caso, dos materiais escolares dos alunos. Todavia, com a alta no preço e a situação econômica do país, fica difícil efetuar a aquisição de tudo isso. Principalmente, quando a família possui mais de uma criança matriculada na rede de ensino. Pensando nisso, o Governo de São Paulo decidiu conceder um ‘auxílio’ para as pessoas que precisam realizar tais compras, todavia não possuem condições financeiras de assim fazer. Veja como receber o dinheiro e onde pode comprar.

Como é possível receber o auxílio?

Para receber o Auxílio é bem simples, basta que o responsável pela criança efetue o download do aplicativo Kit Escolar Duepay, para conseguir movimentar o valor do crédito. A ferramenta está disponível tanto para Android quanto para iOS. Feito isso, é preciso entrar no aplicativo e fazer login.

Lembrando que faz-se necessário que o CPF da pessoa esteja cadastrado no Sistema Informatizado Escola Online, para que o responsável possa receber o dinheiro. E, caso ocorra algum problema na identificação da pessoa, é preciso que o responsável vá pessoalmente até a instituição de ensino a fim de resolver o problema.

Feito isso, você verá o crédito que foi disponibilizado para você. Além disso, poderá conferir onde o valor pode ser usado, ao todo, são cerca de 300 pontos comerciais que estão disponíveis para que a compra do material seja realizada. Além disso, é possível verificar isso pelo Portal do Material Escolar.

Qual o valor do auxílio?

O valor do auxílio é variável, de acordo com a etapa na qual o aluno está. Por exemplo, para a Educação Infantil – Berçário I e II o auxílio é de R$ 41,26. Ao passo que para o Ensino Médio e os jovens que estão no EJA, o auxílio é de R$ 142,70.

Lembrando que em São Paulo, também é preciso efetuar a compra do uniforme escolar. E o valor é igual para todos, isto é, cada pessoa receberá um auxílio de R$ 573,53 por estudante. Isto é, se uma família tiver dois filhos matriculados na rede pública de ensino, receberá o valor de R$ 573,53 multiplicado por dois, isto é, 1.147,06. Desse modo, a lista completa com os valores é:

Educação Infantil – Berçário I e II: R$ 41,26;

Educação Infantil – Mini Grupo I e II: R$ 95,53;

Educação Infantil – Infantil I e II: R$ 143,94;

Ensino Fundamental – 1º ao 3º ano: R$ 166,67;

Ensino Fundamental – 4º ao 6º ano: R$ 201,28;

Ensino Fundamental – 7º ao 9º ano: R$ 160,63;

Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos: R$ 142,70;

Centro de Estudos de Línguas Paulistano – CELPs: R$ 114,34.

