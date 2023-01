Auxílio vitalício de R$ 1.200; entenda o que é

Engana-se quem acredita que o Brasil não é um país de oportunidades! Dentre os diversos auxílios disponibilizados pelo Governo Federal, mais um encontra-se em análise e em breve poderá estar disponível para os brasileiros. Trata-se do benefício de R$ 1.200 reais para mães solteiras. Veja abaixo como funciona o benefício e quem tem direito.

Auxílio de R$ 1.200 reais

Há algum tempo o Projeto de Lei encontra-se em análise no Congresso e espera-se que neste ano de 2023 com a mudança de gestão ele saia do papel! O autor do PL é o ex-deputado Assis Carvalho. Inspirando-se no Auxílio Emergencial, o benefício visa mães solteiras que são chefes de família.

Após o fim do repasse do Auxílio Emergencial as famílias – muitas mães solteiras ficaram sem qualquer benefício. O auxílio é voltado para as famílias monoparentais – cujo a mulher é a responsável pelo lar.

Visto que não se destina a mulheres que não são casadas. E sim, as mulheres que são provedoras do lar e não possui nenhum cônjuge ou companheiro. Após aprovado, o auxílio irá beneficiar as mulheres que:

Tem mais de 18 anos;

Não trabalham formalmente;

Não são titular de outro benefício;

Não tem renda per capita superior a R$ 606 reais ou renda total de no máximo R$ 3.636 reais;

Estejam devidamente cadastradas no CadÚnico e não esteja recebendo parcelas do Auxílio Desemprego e nem outros programas de renda do GF.

Pelo que tudo indica, nos próximos meses o PL deverá sair da Câmara e ir para a aprovação do Senado. Caso seja aprovado, passará pela aprovação presidencial e então, poderá ir para os órgãos competentes a fim de liberar o auxílio para as mulheres que se enquadram nos requisitos.

Leia mais: Não recebeu? Quando os R$ 150 a mais Bolsa Família começará

Cadastro para mulheres chefe de famílias

Importante: Você sabia que um Projeto de Lei passa por várias instâncias até chegar no Presidente da República? O PL em questão deverá passar pelo Órgão de Defesa dos Direitos da Mulher; Finanças; Justiça e Cidadania e só então chegar no destino final.

Como o auxílio ainda não foi oficializado, o cadastro ainda não foi liberado para os brasileiros. Entrementes, acredita-se que seja criado um site ou plataforma que irá disponibilizar ferramentas para que a mulher envie o seu requerimento e seja analisado pela equipe competente. Bem como a liberação através do CRAS local – a fim de conferir os demais dados.

Embora seja um benefício novo, tudo indica que haverá um pente fino – bem como aconteceu com o Bolsa Família 2023! Que muitas pessoas começaram a receber sem necessidade, e então, foi necessário dar uma pausa no benefício para muitas famílias.

Bem com o bloqueio do cadastro, etc. Portanto, nos próximos meses mais detalhes sobre o benefício deverão surgir. Visto que o valor proposto não é referente ou com base ao salário mínimo – mas sim, o valor fixo de R$ 1.200 reais.