68 MIL na fila por cirurgia ortopédica pode BARRAR Uber Moto

O Uber Moto é um serviço oferecido pela Uber, que ficou bastante famosa no Brasil por possibilitar viagens de carro por um preço menor em relação aos taxistas convencionais. Agora, em vários municípios do Brasil, o serviço que está sendo disponibilizado é o de se tornar Uber Moto, isto é, você irá pedir uma ‘viagem’ e quem pegará você é uma moto e quase sempre, o valor cobrado é bem menor do que os praticados pelos mototaxistas convencionais. Todavia, está ocorrendo um problema em implantar o recurso na Grande São Paulo.

Uber moto foi barrado em São Paulo

O prefeito local, Ricardo Nunes (MDB), acredita que seja ‘muito difícil’ que ocorra a liberação do recurso para São Paulo. Ele salientou isso baseando-se na complexidade que há no trânsito local. Ele também lembrou das filas enormes que esperam por cirurgia ortopédica na Capital. A maioria, por conta de acidentes de moto.

Em entrevista a uma Rádio Local, ele salientou que “A grande preocupação é com a segurança das pessoas”. Todavia, ele também não descartou que o recurso foi implementado pela empresa, mas que antes, precisaria de conversar com eles.

O anúncio de que a modalidade de corridas de moto estaria disponível em São Paulo veio à tona no último dia 05 de Janeiro. Todavia, a prefeitura achou que seria melhor suspender os serviços e elaborou um grupo voltado a discutir sobre o assunto.

A segurança deve ser prioridade

“Precisamos salvar as vidas. Não posso deixar que qualquer atividade na cidade seja implementada sem que a gente possa garantir a vida das pessoas”, salientou o prefeito local acerca da implementação das corridas de moto na cidade.

Além disso, ele usou um número bem alarmante, que em dezembro de 2020, o trânsito de São Paulo fez 6,5 vítimas para cada 100 mil habitantes, de fato, é um número exorbitante. E que agora, a meta é que o número seja reduzido para 4,5 a cada 100 mil.

E foi por esses motivos que a prefeitura decidiu não permitir que o serviço fosse instalado em São Paulo. Pois muitos dos acidentes que ocorrem em São Paulo, acabam em óbito. Por isso, a prefeitura irá analisar primeiramente as questões envolvendo segurança e posteriormente irá pensar na possibilidade. Até lá, é aguardado um plano de viabilidade municipal, para que sejam discutidas questões sobre quantas pessoas poderão ser transportadas na moto, se haverá a disponibilização de capacetes e quais os cuidados envolvendo a segurança dos passageiros serão implementados.

