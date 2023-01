ATENÇÃO! Mais de 1,7 mil cidades podem ter TEMPESTADES nesta quarta-feira (11)

Em várias partes do Brasil, o início do ano também significa o começo do período chuvoso. Nesse período, é bem comum que ocorra chuvas e tempestades fortes em várias regiões, infelizmente, acidentes também ocorrem com uma certa frequência. Por isso, a melhor solução é a prevenção, isto é, quando souber que há chances de fortes chuvas, evitar algumas atividades. Confira as regiões que irão ter riscos de tempestade e fique atento, pois as rajadas de vento serão fortes.

Mais de 700 cidades serão afetadas por tempestades

O INMET alertou que nestes dias, principalmente entre ontem (dia 10) e hoje (dia 11), terá um grande risco de tempestades. Segundo as informações do instituto, haverá chuvas com índices pluviométricos entre 50/100 mm/dia, com ventos que podem chegar a 100 km/h, além da presença de granizo em algumas regiões.

Além do que foi citado, o risco da queda de energia é bem grande, outro perigo é a queda de árvores, por conta dos fortes ventos. Outro problema que provavelmente deve ocorrer, é o alagamento de plantações, por conta da chuva. Alguma das áreas que devem ser afetadas por isso são estas:

Norte Pioneiro Paranaense, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Metropolitana de Curitiba, Vale do Itajaí, Leste de Mato Grosso do Sul, Bauru, Grande Florianópolis, Itapetininga, Araçatuba, Noroeste Paranaense, Marília, Metropolitana de Porto Alegre, Norte Central Paranaense, Sudeste Rio-grandense, Pantanais Sul Mato-grossense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Sudeste Paranaense, Centro Oriental Paranaense, Norte Catarinense, Sul Catarinense, Araraquara, Assis, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Litoral Sul Paulista, Serrana, Nordeste Rio-grandense, Piracicaba, Ribeirão Preto, Macro Metropolitana Paulista

Veja também: Estas doenças dão direito a ISENÇÃO do Imposto de Renda

Quais cuidados tomar no momento das chuvas?

Os cuidados podem ser divididos em duas grandes classes. Os que se devem tomar dentro de casa e os que se devem tomar ao sair de casa. Dentro de casa, é importante evitar ficar em áreas descobertas, pois o perigo de descargas elétricas é maior. Também evite o uso de aparelhos elétricos e desligue todos eles da tomada, para evitar curtos.

O ideal é que ninguém saia de casa no momento que está chovendo, mas há momentos que são inevitáveis. Portanto, ao sair de casa, sempre use roupas que irão proteger você do frio e tenha uma roupa reserva, para quando a sua ‘principal’ ficar molhada, você trocar. E os demais cuidados diz respeito ao seu transporte.

Isto é, evite estacionar perto de árvores ou placas de propaganda, pois como citado, os ventos serão fortes, isso pode ocasionar a queda das árvores ou das placas e, pode estragar o seu veículo. Além disso, evite fique em campos abertos, pois a incidência de raios é bem maior.

Veja também: FGTS digital para saque? Entenda as mudanças para 2023