Mudanças do FGTS podem beneficiar MILHÕES trabalhadores brasileiros

Com a chegada de um novo ano, algumas regras já começaram a ser mudadas, entre elas a do FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – que tem como objetivo utilizar esse recurso para ajudar os brasileiros ao qual tem saldo disponível na conta. A partir deste ano, o trabalhador só poderá utilizar o saldo do FGTS em depósitos para aquisição de imóveis através do programa Casa Verde e Amarela. E melhor, já tem até um nome para essa nova categoria: FGTS futuro.

O objetivo principal dessa ação que tem previsão de lançamento no mês de abril, é para ajudar os brasileiros a utilizarem o dinheiro do seu esforço na compra de uma casa própria, ou seja, esse novo método será como um financiamento imobiliário. Com essa ação, cerca de 11 milhões de famílias poderão se encaixar nessa novidade.

Mais informações sobre o FGTS Futuro

Ficou ansioso com a novidade? Tem o sonho de conseguir sua casa própria? O FGTS Futuro vai estar disponível para os trabalhadores que ganham até R$ 2,4 mil, esse é o valor máximo. É válido informar que o trabalhador tem a opção de escolher se deseja ou não optar por essa nova categoria de utilizar o FGTS. Se caso quiser, o trabalhador só pode comprar uma propriedade para ser financiada, 1 por nome.

O trabalhador que escolhe essa modalidade irá funcionar desse jeito: o dinheiro que normalmente é enviado todo mês para a conta do FGTS do trabalhador será usado agora diretamente para pagar as parcelas do financiamento do imóvel, ou seja, o financiamento vai ser reduzido toda vez que uma parcela for paga. É bem parecido mesmo com o financiamento imobiliário.

Veja também: Salário-mínimo de R$ 1.320 será pago em janeiro ou fevereiro?

Quais as vantagens e desvantagens do FGTS?

Os brasileiros também querem saber informações sobre as mudanças no saque do FGTS, mas o que temos até o momento é que esse assunto ainda será discutido no Supremo Tribunal Federal – STF – entretanto, os trabalhadores que tem interesse em conseguir ter sua casa conseguem analisar as vantagens e desvantagens da nova modalidade FGTS Futuro, pois como qualquer outra, sempre tem os pontos negativos e positivos.

Como já dito acima, o FGTS Futuro é parecido com financiamento de imóveis e tem aumento no valor total do imóvel em que o trabalhador tem interesse em financiar, no entanto as parcelas podem chegar a ser por R4 660,00 o que pode facilitar para muitos trabalhadores, entretanto, essa nova categoria bloqueia os depósitos futuros, ou seja, o trabalhador não consegue mais sacar algum recurso da conta do FGTS se for demitido.

Mas a maioria das pessoas não se preocupam tanto com esse fato, já que estará sendo descontado para os pagamentos das parcelas da casa, mas é válido informar.

Veja também: FGTS para comprar carro? Projeto de Lei quer a liberação