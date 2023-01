Lista de séries que serão “LIMADAS” da Netflix em janeiro

A Netflix já divulgou quais títulos saíram da plataforma neste mês de janeiro. Quem tem o app da Netflix sabe que isso é de costume das plataformas de streaming, eles sempre tiram títulos e colocam novos, para sempre estar em constante atualização para seu público.

A Netflix pode ser considerada a maior plataforma de streaming, é raro conhecer hoje um amigo que não tenha uma conta, além disso, o que também ajudou e as séries que começaram a ganhar espaço no coração de muitos, e ter um app que tem só séries e filmes é o que todo mundo quer.

Quem não gosta de chegar em casa depois de um dia trabalhoso, tomar um banho fazer uma pipoca e colocar um filme na Netflix?

Quais serão removidos nesse mês de janeiro?

Cada mês a Netflix gosta de adicionar novos filmes e séries, sempre atualizar o seu catálogo, e dessa vez foi compartilhado que mais de 50 títulos serão removidos da plataforma durante ao longo do mês. Eu sei que dependendo do título que será removido as pessoas ficam triste pois sempre gostam de assistir, mas a boa notícia é que de vez em quando eles têm chance de retornar ao catálogo.

Mas, infelizmente quando é uma série que é removida, ela não volta mais para o catálogo. Trouxemos ao menos 15 títulos de séries que serão excluídas na Netflix esse mês. Segue abaixo:

Canções de Aprendizagem do Little Baby Bum

Cells at Work!

O Jornal

Pac-Man e as Aventuras Fantasmagóricas

Power Rangers: Morfagem Feroz

Shaun, o Carneiro

Superstore: Uma Loja de Inconveniências

The Deep

Timmy e Seus AmigosTransformers: Cyberverse

Under Arrest: Temporada 2 à 8

Ladrões da Floresta

Back with the Ex

Mães e Divas

Damnation

Como citado acima, dependendo da série e do filme que é removido muitas pessoas começam a comentar que irá fazer falta. E dentre dos que serão removidos neste mês de janeiro o que mais chamou atenção foi a SuperStore e Damnation.

A SuperStore infelizmente ficou bem pouco tempo no catálogo na Netflix e como já saiu, infelizmente, não voltará para a plataforma, e também não está mais disponível na plataforma da Amazon Prime Video. Já a série Damnation aconteceu a mesma coisa, não está disponível em mais nenhuma das plataformas.

Sobre o que contava as séries em que o povo irá sentir falta?

Quando a Netflix informou a remoção das séries muitos comentaram nas redes sociais que infelizmente sentiram muita falta. A SuperStore, conta sobre um acompanhamento de funcionários de um mercado na cidade chamada Saint Louis. A série mostra a personalidade de cada funcionário no mercado e suas experiências do cotidiano com seus clientes.

Já a série Damnation, é mais dramática, conta a série de um homem que finge ser um pastor e estimula os fazendeiros da comunidade estadunidense que entraram em estado de greve.

