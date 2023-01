Finalmente a notícia mais aguardada do Amazon Prime; lançamento surpreende

A Amazon Prime, que é bastante conhecida aqui no Brasil, é um serviço online de streaming norte-americano. Para você que gosta de filmes, séries, sabe do que estou falando. Amazon foi lançada no ano de 2006 e desde então nunca caiu, está disponível em mais de 200 países. E nessa última semana compartilhou uma informação que surpreendeu as pessoas fãs de Carnival Row.

A série Carnival Row ficou anos parada e sem notícias para saber se teria mais temporadas ou não, mas agora a notícia é que a 2° temporada voltou a ser comentada e poderá estar brevemente nas telinhas da Amazon para o público. A empresa compartilhou o trailer completo para a divulgação, e mais, com trechos totalmente inéditos, o que fez gerar mais comentários sobre a série e sua volta.

A mistura da realidade com a fantasia sempre chama atenção e desperta desejos. Na série existe uma mistura de homens e monstros, aos quais precisam conviver juntos. Para quem é fã sabe do ex-inspetor Rycroft Philostrate, chamado como Philo, que investiga alguns assassinatos de ocorreram de formas brutais. Gosta de suspense? Essa série também é para você.

Para quem lembra da série, os personagens Vignette Stonemoss e o famoso Corvo Negro tramaram uma vingança contra os líderes dos humanos, tudo isso porque eles se sentiram opressivos pelos governantes da cidade em que vivem, chamada Burgue. Ah, enão podemos esquecer da Turmalina, que inesperadamente herdou podemos sobrenaturais que podem mexer no futuro da The Row, isso sim que é uma série de dá arrepios e de querer continuar assistindo um episódio atrás do outro.

Informações sobre o Trailer de Carnival Row na Amazon

Com toda essa divisão o que está em jogo é qual grupo irá vencer e a liberdade, ou seja, cada herói na série vai enfrentar problemas e testes de definição e suas almas em Carnival Row. Para ter mais detalhes sobre o trailer que foi divulgado, no link você confere: confira agora mesmo.

A série até o momento tem apenas 8 episódios disponíveis e foi produzida por Legendary Television. O roteirista da série, Rene Echevarria, já conhecido no mundo das obras por esses tipos de enredo, sem contar os seus sucessos como Teen Wolf, Medium e Star Trek. Conhecido nesse meio, está na frente de Carnavial Row, já a direção da série é dele: Paul McGuiran.

O público que gosta de Carnavial Row estão a loucura com essa nova notícia, a segunda e última temporada vai ser lançada na Amazon Prime dia 17 de fevereiro. A série composta pelo elenco Cara Delevigne, Arty Froushan, Orlando Bloom, Andrew Gower, Caroline Ford, Karla Crome, Tamzin Merchant e David Gyasi promete impressionar os fãs nessa última temporada.

