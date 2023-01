Em certos momentos do ano que se passou, encher o tanque se tornou um luxo. Por volta dos meses de abril e março, em que a gasolina estava em seu preço de grande destaque, foi possível encontrar, em diversos locais do Brasil, preços que alcançavam até R$ 8,00 por litro, fazendo com que muitos tivessem que pensar sobre outros meios mais econômicos de transporte.

Ao encaminhar para o fim do ano, porém, esse setor do país foi melhor controlado quando o assunto foi valores médios do litro de gasolina. Nesse sentido, com a troca de governos, algumas pessoas se questionaram sobre o futuro desse produto em 2023.

Entre as novas medidas anunciadas pela equipe Lula para 2023, o valor da gasolina está presente entre as pautas do governo.

Mas, afinal, você sabe o que influencia no preço desse combustível tão necessário no cenário vigente e como a nova MP assinada pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) muda no bolso dos brasileiros? Veja a seguir mais informações sobre esses aspectos.

O que influencia no preço da gasolina?

Você já deve saber que o valor da gasolina não é influenciado unicamente por algum fator, sendo resultado da junção de diversos aspectos.

Confira agora os 5 fatores que apresentam participação na variação do preço do combustível, em ordem de peso:

Refinaria: 35% do preço;

ICMs (Impostos estaduais): 26% do preço;

Álcool anidro; 13% do preço

Distribuição e revenda: 15% do preço;

Tributos federais: 11% do preço.

Nesse sentido, é necessário destacar que as relações internacionais também influenciam muito no preço do combustível e a demanda pelo produto ao redor do mundo. Além disso, os custos variam de acordo com as ações tomadas por cada estado do país.

Sendo assim, é possível concluir que o valor do item não é definido por algo específico, como o governo em vigência, por exemplo. Apesar disso, como visto, as cobranças tarifárias sobre o produto não são fixas e representam parte importante do dinheiro destinado a partir da arrecadação desse recurso.

A Medida Provisória e o que ela representa

O mais novo presidente Luís Inácio Lula da Silva assinou, no dia 02 de janeiro de 2023, uma medida provisória que prorroga a desoneração de tributos federais sobre o preço da gasolina.

Uma desoneração é, por conceito, retirar a necessidade de alguma contribuição por parte do cidadão. Sendo assim, quando dizemos que há desoneração de tributos federais, o indicativo é de que o governo arcará com certas despesas pelo indivíduo, para contribuir na compra de determinado produto.

Colocada em prática durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), a isenção dessas tarifas tinha como data de encerramento o dia 31 de dezembro de 2022, juntamente com o fim de seu mandato.

Com o início do novo governo, porém, a MP teve seu tempo limite adiado até o fim do mês de fevereiro. Tal notícia não agradou a todos da cúpula do governo, incluindo o atual Ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Para Haddad, a prorrogação da isenção dos tributos federais significam maior gasto governamental, ato que pode gerar maiores dívidas. A equipe de Lula declarou, ainda, que medidas mais concretas serão tomadas após a nova diretoria da Petrobrás assumirem os cargos da empresa.

É necessário destacar, ainda, que tal MP abrange os preços do diesel, biodiesel e até mesmo do gás de cozinha. Desse modo, mesmo para aqueles que não estão ligados às atividades de trânsito, o adiamento do fim dessa medida é uma boa notícia.

