R$ 10 MIL para cada trabalhador: FGTS corrigido pode pagar tudo isso

Poder ter acesso a alguns milhares de Reais a mais não seria nada ruim. Muito pelo contrário: seria, na verdade, uma surpresa extremamente agradável, e que poderá se fazer presenta na vida de muitos trabalhadores brasileiros se o FGTS for corrigido conforme sugerido em uma ação que aguarda para ser julgada pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

Caso aprovada, tal ação poderá beneficiar cada trabalhador brasileiro (milhões deles, na verdade) com até R$ 10 mil.

Todas as informações a respeito deste assunto, incluindo o processo para simular o valor a ser recebido, estão nos próximos tópicos.

Do que se trata o FGTS corrigido

O FGTS corrigido, caso venha a existir, será fruto de uma ação de revisão, por meio da qual pretende-se literalmente corrigir o valor ao qual cada trabalhador teve acesso nos últimos anos, no que diz respeito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Tal ação foi proposta porque, na prática, tendo uma TR (Taxa Referencial) zerada, o FGTS está perdendo valor com o tempo, uma vez que não acompanha a inflação. E isso, somado ao fato de que 8% do salário recebido mensalmente ficam retidos somente para este fundo, tende a não beneficiar muito o trabalhador.

Uma vez aprovada, a ação em questão fará com que o FGTS seja corrigido, passando não só a acompanhar os preços que aumentam em todo o país, mas também, e principalmente, devolvendo aos brasileiros uma quantia que, na prática, lhes pertence.

Estima-se que esta quantia gire em torno de R$ 10 mil. Lembrando que, quanto mais alto o saldo que cada indivíduo tem ou já teve no seu Fundo de Garantia, maior será o dinheiro corrigido que irá receber.

Veja também: Salário-mínimo: projeção é de alta histórica daqui para frente; entenda

Quem irá receber até R$ 10 mil após a correção

Vale reforçar que a ação que busca um FGTS corrigido como resultado teve seu início ligado também à indignação de alguns trabalhadores, que até mesmo abriram processos junto à Justiça solicitando uma revisão.

E isso faz com que exista a possibilidade de que tenham direito aos R$ 10 mil somente as pessoas que entraram com alguma ação ligada ao reajuste do índice de cálculo. Já se a decisão dos ministros for para favorecer um grupo maior de trabalhadores, poderão receber a “quantia extra” todos aqueles que possuem carteira assinada especificamente desde 1999.

Por precaução, porém, o indicado é que as pessoas interessadas no FGTS corrigido de fato entrem na Justiça. E, para isso, é interessante que analisem se todo o esforço valerá a pena, considerando a quantia que poderá ser recebida.

Quem deseja simular esse valor antes de dar o próximo passo, portanto, pode fazer isso por meio do site https://fgts.loitlegal.com.br/.

Veja também: ÓTIMA NOTÍCIA para quem tem dinheiro esquecido em banco em 2023