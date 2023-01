FGTS digital para saque? Entenda as mudanças para 2023

O FGTS digital para saque é uma funcionalidade extremamente interessante, que já existe desde o início de 2020 e tem ajudado milhares de brasileiros a terem acesso às respectivas quantias às quais têm direito, de forma extremamente rápida, prática e segura.

Seu início, por sinal, se deu em um momento no qual as idas às agências bancárias eram vistas como um risco à saúde, por conta da pandemia que já estava se instalando no Brasil. E, perdurando até hoje, esta versão digital comprova que de fato foi e continua sendo eficaz.

Possíveis mudanças para 2023, porém, podem exigir atenção por parte de quem pretende realizar um saque.

O que é e como funciona o FGTS digital para saque

Como o próprio nome deixa a entender, o FGTS digital para saque nada mais é do que literalmente uma versão digital da consulta e do respectivo saque de valores disponíveis.

Qualquer trabalhador e até mesmo aposentado que tenha direito a algum saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que esteja previsto em lei, pode aderir a ele.

E todo o processo ocorre de forma muito simples:

Basta acessar o aplicativo do próprio FGTS para acessar todo e qualquer valor que esteja disponível para saque.

Feito isso, será hora de dar o próximo passo, indicando qualquer conta bancária que seja de titularidade do trabalhador, para que o respectivo valor seja transferido para ela em no máximo 5 dias úteis.

E o melhor é que não há necessidade de ser uma conta vinculada à Caixa Econômica Federal: pode ser uma conta de literalmente qualquer instituição bancária.

Tudo muito rápido, prático e seguro, como mencionado anteriormente.

Sem a necessidade de ter que se locomover até uma agência da Caixa, enfrentar filas e ter que lidar com as inseguranças de andar com dinheiro em espécie, por exemplo.

Mudanças previstas para 2023

Ao que tudo indica, o FGTS digital para saque de fato continuará disponível durante o ano de 2023. E, até o momento da publicação deste artigo, não havia nenhuma publicação a respeito de mudanças na forma como ele funciona.

Ou seja: os trabalhadores (e aposentados) ainda poderão continuar usando o aplicativo do FGTS para transferirem a quantia disponível para contas de seus interesses.

Ocorre, porém, que talvez nem todas as modalidades de saque se mantenham disponíveis.

Isso porque Luiz Marinho, que assumiu recentemente o Ministério do Trabalho, pretende criar uma proposta que coloque fim ao chamado saque-aniversário. Por meio desta modalidade, os trabalhadores podem receber, literalmente no mês em que nasceram, até 50% do saldo do Fundo de Garantia.

Por outro lado, quem adeque a este saque deixa de ter direito ao tradicional saque-rescisão. E isso, para Marinho, acaba por não ser fiel ao objetivo ao qual o FGTS de fato se propõe.

