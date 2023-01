Aleluia! CONCURSO mais aguardado da Aeronáutica está lançado

Certamente, passar em um concurso dos sonhos é uma das maiores realizações profissionais na vida de alguém. Imagine só, então, como seria ser aprovado em uma das provas militares mais bem respeitadas do país?

Para quem deseja correr atrás dessa oportunidade, chegou a hora: a FAB, sigla para Forças Armadas Brasileiras, anunciou o mais novo concurso para admissão de sargentos na aeronáutica, exame que ocorrerá em 2023 e terá inicio efetivo do curso em 2024.

O concurso não é nada fácil e exige muito dos participantes em questão, sendo necessária uma grande preparação para o momento.

Mas, afinal, você sabe quais os requisitos necessários para a inscrição e como transcorrerá até a realização da prova? Confira essas e outras informações a seguir.

Quem poderá se inscrever?

O concurso das Forças Armadas Brasileiras teve seu edital divulgado ainda no fim do ano passado a partir do documento oficial da Aeronáutica.

São 242 as vagas oferecidas para pessoas de ambos os sexos. Além disso, para realizar a inscrição, alguns aspectos são exigidos, sendo eles:

Ser brasileiro;

Ser voluntário;

Estar em dia com obrigações legais, bem como o voto e outras tarefas de dever do cidadão;

Possuir mais de 17 anos.

É preciso reforçar que, diferindo-se de provas tradicionais, esse concurso militar da FAB conta também com testes físicos que irão testar a capacidade do participante. São, desse modo, algumas fases que devem ser superadas: a Inspeção de Saúde, o Exame de Aptidão Psicológica, Teste de Avaliação do Condicionamento Físico e a matrícula.

Aqueles que se derem bem podem receber salários iniciais que ultrapassam os R$ 5.000. Pense, então, o que pode ser esperado para cargos ainda maiores na área, a depender do crescimento pessoal de um indivíduo: certamente, é de brilhar os olhos as oportunidades financeiras e profissionais que tal vaga pode oferecer.

Veja também: Você estuda para CONCURSOS? Estes 4 aplicativos vão te ajudar

Período de abertura das inscrições

Segundo o que foi divulgado pela Aeronáutica, o concurso terá suas inscrições abertas a partir do dia 23 de fevereiro de 2023 a partir das 10 horas da manhã, até as 15 horas do dia 15 de março desse ano.

Durante o decorrer do período, será possível fazer alterações em algumas informações cedidas pelo participante no momento do cadastro.

O valor cobrado para a realização da inscrição de de R$ 80,00. Aqueles que estão inseridos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e os doadores de medula óssea poderão contar com a isenção no valor.

Veja também: Concurso: milhares de vagas e salários de até R$ 21 mil

Modos de se preparar

É evidente que não existe um caminho específico para passar em algum concurso: cada um possui questões individuais e aspectos positivos e negativos a serem trabalhados.

Apesar disso, para as pessoas que se interessaram nas possibilidades que fazer parte do Curso de Formação de Sargentos, algumas instruções podem ajudar a introduzir a rotina para a adequação de melhores formas de aproveitamento. Confira algumas dicas:

Conferir os conteúdos cobrados na avaliação e montar um cronograma de estudos a partir dele, a fim de que seja possível inserir essa tarefa no cotidiano de modo viável;

Realizar exames antigos;

Trabalhar de maneira efetiva com questões emocionais para lidar com os momentos de tensão que serão enfrentados até o dia da aplicação da prova;

Se preparar fisicamente a partir de exercícios;

Visualizar os pontos positivos e negativos e estabelecer um modo de conciliar esses aspectos.

Separar adequadamente os documentos necessários para a realização da inscrição.

Veja também: Dá tempo de PASSAR! Data das inscrições do concurso do Banco do Brasil