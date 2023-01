Samsung anuncia PÉSSIMA notícia para seus clientes

A Samsung é uma empresa bastante conhecida pelo público brasileiro, visto que ela chegou por aqui há quase 40 anos. No início, ela trouxe apenas duas linhas de produtos, isto é, monitores e discos rígidos. Todavia, com o advento da tecnologia, rapidamente ela expandiu seu portfólio e começou a vender inúmeros outros produtos. Como os queridos celulares. Todavia, ela divulgou uma notícia que deixou vários usuários tristes, isto é, os modelos mais antigos de celulares não irão receber mais atualizações.

Quais os impactos disso para os usuários?

A priori, os impactos podem não ser tão grandes, mas no longo prazo são. Mas no âmbito da tecnologia – infelizmente – é algo comum, alguns celulares após alguns anos, não recebem mais atualizações da empresa fabricante. Isso acaba prejudicando principalmente os usuários de baixa renda, que não conseguem trocar de celular sempre. Mas geralmente, até que isso ocorra, leva alguns anos para acontecer.

O principal impacto diz respeito ao sistema operacional que o celular usa. Pois no momento que ele não é mais atualizado, o Android deixa de receber as atualizações, e até mesmo alguns aplicativos podem deixar de funcionar, ao se tornarem incompatíveis com versões mais antigas do sistema operacional.

Quando ocorre isso, o celular só recebe atualizações dos pacotes de segurança. Em regra, se a empresa parou de conceder atualizações para um modelo de celular, o Android que está nele ficará estagnado. Então, se um dos celulares tiver o Android 13, ficará com ele ‘para sempre’, já que a empresa não irá fornecer novas atualizações.

Quais modelos de celulares perderão o suporte a atualizações?

A mudança pegou todos de surpresa, pois as linhas que não irão receber mais atualizações, chegaram no Brasil em 2020, no caso, o Galaxy Note 20 e o Galaxy Note 20 Ultra. Eles receberam agora, a versão 13 do Android, todavia, já não irão receber a versão 14 do Sistema, por exemplo. De agora em diante, só serão atualizados os pacotes de segurança.

Galaxy Note

Quando chegou no Brasil, o valor sugerido do celular era de R$ 6.499 para o Note 20 e de R$ 7.999 para o Note 20 Ultra. O primeiro, tem 8 GB de RAM e um incrível armazenamento de 256 GB. A única diferença entre os dois é o tamanho da tela e a qualidade das câmeras, seja traseira, seja frontal.

Vale lembrar que ele recebeu – no ano em questão – o prêmio de melhor celular e por isso, tornou-se o preferido dos usuários. Todavia, a fábrica decidiu parar de produzi-los. Visto que agora, o produto principal para a produção é o Galaxy S22 ultra.

