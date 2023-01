Novidade acabará com as ligações ESTRANHAS no WhatsApp

Todo mundo em algum momento da vida estava no trabalho ou na faculdade e de repente o celular começa a tocar, ao olhar para os lados, você viu todos olhando para você e ao tirar o celular do bolso, a surpresa: uma pessoa totalmente aleatória havia ligado para você. Essa situação é bem constrangedora, todavia, uma novidade – talvez – venha aparecer no WhatsApp a fim de evitar esses incômodos na vida das pessoas. Mas atualmente, isso está no processo apenas de ‘proposta’.

Site divulga uma imagem conceito do projeto

Um portal conhecido por todos acaba de divulgar uma imagem conceito do que seria um futuro projeto para evitar ligações de estranhos ou de certos contatos para o seu WhatsApp, o portal em questão possui bastante relevância, pois é conhecido por divulgar todas as atualizações do mensageiro em primeira mão. E segundo a nova funcionalidade, teria a possibilidade de alterar a privacidade das chamadas.

Ou seja, assim, o usuário iria poder personalizar as configurações de privacidade e só permitir que algumas pessoas possam efetuar ligações. As opções disponíveis seriam ‘Todos’, ‘Todos os contatos’ e ‘Meus contatos exceto…’. Ao ser divulgada a proposta, os internautas gostaram bastante.

Lembrando que a opção ‘ninguém’ não estaria incluída no projeto. Pois não é viável limitar a possibilidade de receber chamadas pelo WhatsApp. Todavia, uma opção extra – disponível para empresas – também deveria ser adicionada, que só iria permitir ligações em horário de trabalho, estabelecido de maneira prévia pela própria organização.

Atualmente, tudo que foi citado é apenas um conceito

Como citado, isso é apenas um conceito que foi elaborado por um famoso portal. Cabe a empresa que administra o mensageiro optar por acatar a ideia ou não. A ideia é que ao ativar a funcionalidade, uma alerta aparecesse no aplicativo, informando que não seria possível efetuar a chamada por conta das configurações de privacidade do usuário.

Todos querem que isso venha se tornar realidade, mas até o momento, o WhatsApp não demonstrou interesse algum em adicionar alguma funcionalidade parecida com a citada. Já que quando ela lança algo, de maneira prévia, ela divulga que no futuro aquela atualização existirá.

Lembrando que atualmente é possível apenas desabilitar as notificações quando alguém faz uma ligação para o usuário. Isto é, por mais que outra pessoa ligue, o usuário não escuta som algum. Isso foi feito a fim de diminuir os constrangimento com as ligações recebidas em horários e lugares inadequados. Todavia, fique ligado, pois nos próximos meses a previsão dos grandes portais é que novas atualizações venham. Agora já é possível até tirar o ‘online’ do mensageiro.

