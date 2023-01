É GOLPE! Como descobrir fraudes na hora de abastecer o carro

Já ouviu a frase que o Brasil não é para amadores?, pois ela existe por conta dos inúmeros golpes que ocorrem por aqui. E até mesmo na hora de ir abastecer, os consumidores estão propensos a passar por dores de cabeça. Todavia, confira os 3 golpes mais comuns de acontecer e fique ligado, qualquer surpresa, efetue uma denúncia para a ANP. Lembrando que são golpes sem ser o mais conhecido de todos, que é a gasolina adulterada, esse já é ‘manjado’, por isso, o foco será golpes ‘novos’.

Combustível com ar e óleo novo

O golpe do combustível com ar é bem difícil de ser notado, pois como alguém a olho nu irá perceber que a prática está ocorrendo? Todavia, com algumas observações pontuais, é possível que uma suspeita que isso esteja acontecendo possa vir à tona. No golpe, injeta-se ar no combustível a fim de aumentar o volume. Ou seja, o motorista paga mais e recebe menos.

Para que o condutor perceba que isso está acontecendo, ele precisa ficar atento a capacidade de combustível do tanque do carro e fazer uma comparação com o valor que foi abastecido, que encontra-se no cupom fiscal. E também precisa ficar atento ao rendimento do carro.

Outro golpe comum é o óleo novo. Aparentemente, o frentista quer apenas ajudar a você não ter problemas com o veículo, mas não, ele quer é aplicar um golpe em você e efetuar a troca do óleo antes do prazo ou quilometragem necessária. Por isso, o motorista precisa sempre ficar atento quando precisa trocar o óleo.

Para auxiliar isso, é comum que as oficinas coloquem um selo no carro, informando a data na qual o óleo foi trocado e a possível data para que a troca ocorra de novo. Lembrando que a troca deve acontecer, mas não tantas vezes, somente quando necessário.

Valor superior ao recebido na maquininha

Aqui está mais um golpe que precisa da sua atenção. Ele consiste no pagamento de um valor superior ao que foi abastecido. Seja pago no débito ou no crédito. Por isso, você precisa ficar atento ao valor que o frentista digitou antes de você efetuar o pagamento.

Então a grande dica para esse caso, é não deixar para ver o valor da compra apenas após digitar a senha, faça isso antes, pois se deixar para ver somente depois, a dor de cabeça pode ser bem maior. Isso é bem mais frequente de acontecer com frentistas em postos menores.

Portanto, sempre peça duas vias, no caso, o comprovante do valor pago e o comprovante da quantidade de combustível abastecida e faça a comparação. Lembre-se: A nota fiscal é um direito de todo consumidor.

