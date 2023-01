Quanto custará para fazer Pix agora? Entenda a polêmica recente

Várias mudanças do Pix entraram em vigor nesta semana, conforme anunciou o Banco Central (BC) previamente. Com isso, uma pergunta não sai da cabeça de várias pessoas: quanto custará para fazer Pix a partir de agora?

Esse questionamento se deve por conta da intensa divulgação de taxas referentes ao Pix a partir desta semana. No entanto, existe um ponto importante que deve ser esclarecido sobre este assunto.

Quanto custará fazer Pix a partir de agora? Entenda o assunto

Diante da divulgação incessante sobre o assunto, o Banco Central se pronunciou e revelou que não haverá criação de taxas adicionais para que as pessoas façam Pix. Ou seja, na verdade, não existem taxas entre as mudanças que passaram a valer a partir de segunda-feira (2).

Desde agosto de 2022, várias notícias mentirosas foram amplamente divulgadas, especialmente durante a campanha eleitoral. Isso fez com que se criasse um temor por parte de muitas pessoas.

eja quais são as mudanças do PIX para a próxima semana

Abaixo você confere os detalhes de tudo o que mudou desde o dia 2 de janeiro. Fique atento, pois as alterações podem afetar a sua rotina ou oferecer novas possibilidades de transações.

1 – Salários e benefícios poderão ser pagos com PIX

Uma das alterações efetuadas pelo BC é o fato de que a partir de 2023 os benefícios do governo, salários, aposentadorias e pensões poderão ser pagar por meio do PIX. Aliás, vale destacar que a entidade também facilitará o recebimento de dinheiro por correspondentes bancários dentro da plataforma. Os pagamentos por PIX são recebidos dentro de até 10 segundos.

2 – Novidades no recebimento noturno de dinheiro

A fim de evitar golpes e crimes, o BC estipulou que as transferências realizadas em período noturno seriam limitadas em R$ 1 mil. Contudo, com as mudanças, as transações que ocorrerem entre às 20h e às 6h do dia seguinte serão eletivas. Isso quer dizer que os clientes bancários poderão escolher os limites. Cabe às instituições financeiras oferecerem as oportunidades para os correntistas.

3 – PIX Troco e o PIX Saque aumentaram

As modalidades de PIX Troco e de PIX Saque terão novos limites (maiores) estipulados pelo BC. De acordo com as informações, os limites passarão de R$ 100 para R$ 1 mil e de R$ 500 para R$ 3 mil, respectivamente.

As transações por PIX ainda poderão ser taxadas a partir de 2023?

Outro assunto que tem sido bastante comentado e temido por algumas pessoas é possibilidade de o governo aplicar impostos e taxações sobre o PIX.

Isso aconteceu depois de algumas falas de Fernando Haddad, futuro ministro da fazenda brasileiro. No entanto, não existe qualquer indício de que isso possa ocorrer. Aliás, uma das vantagens do PIX que mais chama a atenção é justamente o fato de ele não ser taxado.

Isso quer dizer que as transações funcionam de modo parecido com a troca de dinheiro físico, porém por meio digital.

