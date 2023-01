Imposto de Renda 2023: quem ganha até R$ 5 mil está isento?

O Imposto de Renda 2023, assim como nos outros anos, tem gerado diversas dúvidas nos trabalhadores de todo o país, a respeito de quem estará, ou não, isento da declaração.

As dúvidas neste ano, por sinal, se tornaram ainda maiores por conta de rumores de que quem ganha até R$ 5 mil estaria isento, o que sem dúvidas deixaria boa parte da população longe deste processo burocrático.

Ocorre, porém, que a declaração do IR em 2023 continuará nos mesmos moldes que já conhecemos. E possíveis mudanças, caso venham a existir, poderão entrar em vigor somente em 2024 ou mesmo posteriormente.

Todas as informações a respeito estão na leitura a seguir.

No que consiste a isenção para trabalhadores que ganham até R$ 5 mil

Durante sua campanha eleitoral, Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT) apresentou diversas promessas e, entre elas, estava a de isentar do Imposto de Renda 2023 todos aqueles trabalhadores com carteira assinada que recebam até R$ 5 mil por mês.

Ocorre, porém, que tal proposta não era parte prevista do orçamento de 2023, e nem mesmo da PEC (Proposta de Emenda Constitucional) de Transição.

Não haveria nem mesmo tempo hábil para implementá-la, visto que a nova gestão teve início agora, em janeiro, e em fevereiro a Receita Federal divulga as respectivas regras para a declaração.

O governo de Lula, de qualquer forma, terá um foco muito mais social, então, de acordo com a economista Alessandra Ribeiro, da Tendências Consultoria, espera-se que tal promessa não seja deixada de lado, e que seja lapidada aos poucos

Veja também: Quem ganha mais de um salário-mínimo também recebe AUMENTO?

Como será a declaração do Imposto de Renda 2023

Uma vez que ainda há pontos a serem acertados no que diz respeito à proposta petista, a declaração do Imposto de Renda 2023 seguirá a mesma tabela que tem seguido desde 2015, devendo ser declarados este ano os ganhos relacionados a 2022.

A isenção, neste caso, continua valendo somente para aqueles trabalhadores que receberam até R$ 1.903,98 (mensalmente), ficando os demais sob as respectivas tributações, que vão de 7,5% a 27,5%.

Lembrando que, além da proposta de Luiz Inácio Lula da Silva, já há outra em andamento, que tem como objetivo acabar com a defasagem da tabela atual e rever sua base de cálculos.

Se aprovada, ela permitirá que pessoas que recebem até R$ 2.500 por mês fiquem isentas da declaração. Porém, para que isso seja possível, ainda é preciso obter aprovação dentro do Senado e, ainda, ser sancionada por Lula.

Ou seja: também não será uma medida a ser adotada no Imposto de Renda 2023, mas sim nos próximos anos.

Veja também: 40% de DESCONTO para quitar multas; veja como conseguir