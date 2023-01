Criaturas ESTRANHAS no mar! Fotos de “alienígenas” assustam internautas na África do Sul; entenda

Não é de hoje que criaturas estranhas no mar causam surpresa e até mesmo assustam pessoas ao redor do mundo.

Quem é que nunca viu uma foto ou um vídeo de criaturas desse tipo, não é mesmo?

Vê-las de perto, por sinal, seria desagradável para muitas pessoas. Isso sem citar o fato de que, quanto mais nas profundezas elas vivem, mais visualmente assustadoras tendem a ser.

E ocorre que recentemente, mais especificamente na última semana de dezembro de 2022, algumas criaturas desse tipo foram vistas em uma praia na África do Sul, e não demorou muito para que assustassem os moradores e até mesmo fossem comparadas a alienígenas.

Entenda o caso no conteúdo a seguir.

O que são as criaturas estranhas no mar que foram fotografadas

Para Jan Voster, que vive no Cabo Ocidental da África, mais especificamente na cidade de Still Bay, o que era para ser um período tranquilo de fim de ano se transformou em algo um tanto “fora de controle”, quando ele avistou e fotografou as criaturas estranhas no mar, divulgando as fotografias em seguida.

Não demorou muito para que outros moradores ficassem apavorados e até mesmo com dúvida a respeito de poderem ou não entrar no mar novamente, uma vez que em cada foto postada é possível notar algo que claramente se assemelha a uma espécie de monstro com alguns tentáculos.

Mas, tudo não passou de um mal entendido.

Voster explica que os “alienígenas” nada mais são do que plantas Aloe Vera Ferox, que estão mortas e, por algum motivo, foram parar na areia. Não se tratava, portanto, de nenhum monstro ou extraterrestre (embora de fato se pareçam com isso).

Em uma entrevista à imprensa, o autor das fotografias afirmou que as divulgou acreditando que as pessoas poderiam se divertir com elas, mas a situação saiu um pouco do controle, no que diz respeito ao medo causado nas pessoas em um primeiro momento.

Uma forma de conscientizar a população em relação aos cuidados com o meio ambiente

Além de tentar levar um pouco de diversão aos outros moradores de sua cidade, Jan Voster também divulgou as fotos das criaturas estranhas no mar tendo em vista um objetivo muito mais nobre: aumentar a conscientização em relação aos cuidados com a natureza de forma geral.

Para ele, a presença destas plantas mortas na praia mostra claramente que os “extraterrestres” são os humanos, que interferem nos ambientes que não deveriam interferir e causam cada vez mais dano à vida terrestre como um todo, o que inclui os organismos vivos marinhos.

Tratou-se, na verdade, de uma espécie de metáfora.

