Sobram vagas nestas profissões com salários maiores do que R$ 8.000

Mesmo com o Brasil registrando uma taxa desanimadora de desemprego, na qual mais de 10 milhões de pessoas não possuem renda ligada às suas atividades profissionais, existem diversas vagas aguardando para serem preenchidas. E, o mais surpreendente: elas representam profissões com salários maiores que R$ 8.000.

Embora pareça estranho, isso se dá por um simples motivo: muitos jovens, ao terminarem o Ensino Médio, não buscam se especializar em algo, de modo a ter uma boa remuneração todos os meses.

Logo, as vagas mais exigentes, que são ocupadas após cursar uma faculdade, por exemplo, acabam ficando sem mão de obra qualificada.

5 profissões com salários maiores que R$ 8.000 e que estão contratando

As profissões abaixo, e suas respectivas vagas, oferecem ótimas remunerações, a ponto de serem um ótimo incentivo para quem está em dúvida sobre fazer ou não uma faculdade:

1. Agro Digital Manager

Todas as profissões ligadas ao de certa forma digital possuem um déficit de pessoas que possuam as aptidões necessárias para trabalhar nesse tipo de mercado.

Isso faz com que quem decida atuar como Agro Digital Manager, por exemplo, tenha uma remuneração que ultrapassa os R$ 11.000, e responsabilidades que envolvem implementar projetos, identificar problemas agrícolas e encontrar as melhores soluções para eles. Sempre tendo a análise de dados e outros critérios digitais como base.

2. Economista (Analista Financeiro)

Vagas desse tipo exigem grande responsabilidade, uma vez que o profissional cuidará literalmente da saúde financeira de toda a empresa, não sendo à toa que seu salário também esteja na casa dos R$ 11.000.

Somente ter uma formação na área não é suficiente para se dar bem nessa profissão, sendo interessante, ainda, ter raciocínio lógico e conhecer leis específicas.

3. Engenheiro Agrônomo Digital

Estando entre as profissões com salários maiores do que R$ 8.000, a profissão de Engenheiro Agrônomo Digital também possui a faixa de salário já citada anteriormente.

Os desafios, para os profissionais desse ramo, incluem conhecer todas as tecnologias voltadas para diversos cultivos e para a criação de fazendas.

4. Desenvolvedor Mobile

Pagando entre R$ 8.000 e R$ 11.000, para o nível sênior, esta profissão diz respeito à criação de aplicativos para celulares, que estão tão em alta atualmente.

E espera-se que o profissional desta área tenha, entre outras coisas, conhecimentos aprofundados sobre programação e desenvolvimento de software mobile.

5. Engenharia

A Engenharia, como um todo, envolve profissões com salários mais altos, que podem chegar a R$ 16.000.

A Engenharia Naval e na Engenharia Aeronáutica, por exemplo, são áreas que pagam muito bem, mas não sem exigir aptidões que vão além do que é aprendido na faculdade: quem pretende ocupar uma vaga nessa profissão precisa saber liderar e se comunicar muito bem, entre outras coisas.

Quanto mais especializado for o profissional, maior será seu salário

Conseguir uma vaga nestas profissões com salários maiores que R$ 8.000, como pode ser notado, só é possível caso o candidato de fato tenha se especializado.

O ideal, portanto, é de fato cursar uma faculdade na área escolhida e, ainda, buscar desenvolver as competências extras que cada área tende a exigir.

