Excluiu as mensagens do seu WhatsApp? Ainda dá para recuperar e ler

Quem nunca apagou uma mensagem por engano, não é? Às vezes a pressa é tão grande que acabamos fazendo bobagens! Já diria o autor: “A pressa é inimiga da perfeição”. Há alguns meses surgiu na internet um aplicativo capaz de recuperar mensagens deletadas no WhatsApp – seja pelo usuário ou contato, o que despertou o interesse de muitos usuários do mensageiro mais famoso de todo o mundo. Veja abaixo como funciona e a melhor maneira para recuperar e visualizar mensagens apagadas do WhatsApp.

Saiba como ler mensagens apagadas do celular

Inúmeros motivos podem levar que alguém apague uma mensagem – seja voluntariamente ou não, é sempre um grande problema quando se precisa lê-las por algum motivo em especial ou mera curiosidade. Entrementes, é uma função bloqueada pelo aplicativo – ou era, até alguns meses atrás.

Viralizou um aplicativo chamado de Notification History – disponível para Android e iOS, que permite que os seus usuários vejam as mensagens apagadas – mesmo que o contato tenham deletado elas permanentemente.

Isso vem assustando cada vez mais pessoas, será que funciona de verdade? Muitos usuários já testaram e comprovaram a sua eficácia – veja o que é preciso fazer para usá-lo.

Entre em sua loja de aplicativos e baixe o app Notification History;

Após baixar e instalar o Notification History, conceda a ele todos os acessos solicitados;

Clique na conversa que deseja restaurar ou visualizar e marque a opção de visualização;

Prontinho! Dessa maneira será possível visualizar todas as mensagens apagadas do WhatsApp – com um alerta: apenas mensagens deletadas após a instalação do app poderão ser visualizadas.

É seguro?

Por não ser um aplicativo oficial, a empresa não garante nada! Entrementes, no caso de aplicativos oficiais para tais fins, a segurança é o principal pilar e será sustentado pelas diretrizes da empresa. Mas qualquer aplicativo que tem acesso a certas funcionalidades, poderá conseguir realizar quase tudo dentro do dispositivo. É melhor ter cuidado e cautela antes de instalar qualquer coisa.

E se isso não rolar, o que fazer?

Nada melhor que uma funcionalidade original, não é? O WhatsApp anunciou que em breve terá funções premium, que somente os usuários cadastrados terão acesso – e uma delas é a possibilidade de visualizar mensagens deletadas.

Alguns versões beta já foram testadas, mas o serviço ainda encontra-se em desenvolvimento e não tem data definida para o seu lançamento – mas a ideia é basicamente a mesma do aplicativo acima.

Entrementes, é um aplicativo oficial e irá funcionar somente na versão Business do app – a fim de facilitar a vida das pequenas e grandes empresas que usam o WhatsApp como principal canal de contato entre elas e seus respectivos clientes.

E então, o que achou da novidade?