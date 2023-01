Nome sujo, MULTA, apreensão: o que acontece se atrasar o IPVA

Atrasar o IPVA (Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores) é algo que, para algumas pessoas, pode ser inevitável. Afinal, mesmo já sabendo que as cobranças começam no início de cada ano, muitos proprietários deste tipo de veículo acabam passando por imprevistos nos quais precisam escolher quais contas, afinal, irão priorizar.

Ocorre, porém, que esse atraso sempre é acompanhado de alguns tipos de problemas burocráticos e financeiros, que inevitavelmente farão com que o cidadão gaste ainda mais do que gastara caso tentasse pagar o imposto em dia.

Todas as penalidades ligadas ao atraso do IPVA são explicadas a seguir.

O que pode acontecer se atrasar o IPVA

Antes de mais nada, é importante frisar que o simples fato de atrasar o IPVA não gera nenhum tipo de multa de trânsito, uma vez que não se trata de uma infração.

Porém, esse atraso irá gerar problemas que, por si só, irão gerar mais problemas ainda, incluindo multas de outras naturezas.

Primeiramente, o proprietário do veículo automotor que não conseguir pagar esse imposto dentro do prazo previsto terá que enfrentar uma multa diária de 0,3%, caso seja de São Paulo, e de 18% ao dia, após sessenta dias de atraso.

Mas pode haver, também, a apreensão do veículo em questão, uma vez que, sem pagar o IPVA, o proprietário não conseguirá pagar o licenciamento. Sendo que a falta de licenciamento, sim, leva a consequências mais graves.

Uma vez apreendido, o veículo poderá gerar ainda mais multas e custos, por conta do período em que ficar no pátio do Detran. Isso sem citar o fato de que, se não for retirado pelo responsável dentro do prazo de sessenta dias, ele será encaminhado para leilão.

Ou seja: de forma resumida, pode-se afirmar que atrasar o IPVA definitivamente não é uma boa escolha, pois, caso a situação fuja do controle, o proprietário terá grandes problemas pela frente. Havendo, ainda, a possibilidade de ter seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

O IPVA estará mais caro em 2023

Tendo sua verba utilizada pelos governos estaduais e municipais, o Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é cobrado com o intuito de, entre outras coisas, auxiliar financeiramente na recuperação e na manutenção de rodovias por todo o país.

Entre os critérios utilizados para definir o valor cobrado está o preço de cada veículo, e é por isso que, em 2023, os proprietários estão encontrando ainda mais dificuldade de fazer o pagamento: o IPVA está mais caro, por conta da alta nos preços dos veículos usados.

Mesmo assim, atrasar o IPVA deve continuar sendo uma iniciativa a ser evitada. Caso não seja possível pagá-lo de uma única vez, vale a pena recorrer ao parcelamento, embora esta última opção não dê desconto.

