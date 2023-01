Revelado! Estes são os números da SORTE para cada signo em janeiro

A astrologia é uma área de conhecimento bastante abrangente e que não se limite apenas às tradições ocidentais ligadas ao tema. Isso porque existe também uma forte cultura voltada aos astros no oriente. Seguindo essa premissa, encontramos as previsões mais interessantes e que revelam os números da sorte de cada signo.

Veja quais são os números da sorte de cada signo

A astrologia oriental é determinada por ciclos de 12 anos, cada um regido por um animal do zodíaco chinês. Por sua vez, os signos do zodíaco são representados por animais, cujas características determinam os traços de personalidade dos nascidos sob cada um dos signos do horóscopo chinês.

É por isso que conhecer os principais atributos dos signos do zodíaco pode nos fornecer informações muito valiosas sobre nossa maneira de ser e ver o mundo. Descubra abaixo quais são os números da sorte para cada signo em janeiro de 2023, segundo as previsões da astrologia oriental.

Estes são os números da sorte para você, de acordo com o horóscopo chinês:

Signo do Rato

Para pessoas que nasceram em 1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020):

88, 1, 70, 96, 10

Números da sorte para o signo do Boi

Para pessoas que nasceram em 1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021):

66, 56, 87, 5, 90

Números para o Tigre

Para pessoas que nasceram em 1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022:

13, 59, 61, 81, 5

Signos da sorte para o Dragão

Para pessoas que nasceram em 1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012:

95, 2, 92, 12, 63

Signo da Cobra

Para pessoas que nasceram em 1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013:

72, 62, 4, 46, 9

Números da sorte para o Cavalo

Para pessoas que nasceram em 1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014:

76, 83, 41, 37, 84

Signo da Cabra

Para pessoas que nasceram: 1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015:

74, 65, 40, 85, 30

Números da sorte para o Macaco

Pessoas que nasceram em 1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016:

50, 86, 14, 3, 45

Signo do Galo

Pessoas que nasceram em 1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017:

21, 25, 67, 64, 31

Signo do Cão

Pessoas que nasceram em 1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018:

78, 19, 52, 23, 20

Números para o signo do Porco

Pessoas que nasceram em 1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019:

48, 99, 29, 49, 43

Então já sabe, confie nos conselhos da astrologia oriental e use os números da sorte do seu signo do zodíaco chinês para atrair a energia do sucesso e da fortuna neste início de 2023. Você pode montar buquês de flores e decorar sua casa.

