ÓTIMA notícia para aposentados! Caixa libera cartão sem anuidade e com juros baixos

Às vezes é difícil escolher o cartão de crédito ideal, ainda mais no caso dos aposentados e pensionistas. Grande parte dos cartões de crédito são oriundos de bancos virtuais, e com isso alguns beneficiários acabam ficando para trás e não conseguem pedir ou ser aprovado em algum deles. Nesses casos, a Caixa Econômica Federal conseguiu dar um jeito! Criando o cartão de crédito exclusivo para os aposentados e pensionistas, com condições exclusivas. Conheça o cartão de crédito caixa e como pedir.

Cartão de crédito Caixa

Aposentados, pensionistas e servidores públicos podem solicitar agora o cartão de crédito Caixa Simples. Oferecendo os mesmos benefícios dos demais cartões de crédito – compras nacionais e internacionais, mas com melhores condições de pagamento e possibilidade de transformar o limite de crédito em dinheiro de verdade.

Em média mais da metade do limite de crédito do cartão Caixa Simples pode ser transformado em dinheiro de verdade, através do acréscimo dos juros rotativos. Contando com anuidade zero.

O ponto negativo é que os interessados no cartão devem pagar a taxa de emissão – que pode ser parcelado em até 3 vezes nas faturas seguintes. Ademais, o cliente irá pagar apenas pelo que ele usar no cartão de crédito – sem cobranças adicionais ou anuidade.

Sendo possível solicitar até os 75 anos de idade. Os juros exercidos no cartão de crédito Caixa podem ser até 3x menores que os convencionais – variando entre 2,7% e 3% de juros. Visto que funciona como um empréstimo consignado, o valor da fatura será descontado na folha de pagamentos.

Como contratar o cartão Caixa Simples? Vale a pena?

É bem simples! Voltado para o público menos tecnológico, a Caixa Econômica Federal optou por preservar as origens e permitir a emissão do cartão de crédito em suas agências físicas. Sendo recomendado ir até uma agência Caixa a fim de solicitar o cartão de crédito. Podendo também entrar em contato com a Caixa Econômica Federal a fim de tirar dúvidas (WhatsApp 0800 726 01 04).

Ademais, é necessário apenas apresentar os documentos pessoais de identificação, comprovante de residência e o extrato dos últimos pagamentos oriundos do INSS – tudo isso de maneira simples e rápida! Embora tenha todo um diferencial, o recomendado é jamais extrapolar no uso do cartão e conseguir manter um equilíbrio entre as dívidas e seus respectivos pagamentos.

Vale muito a pena obter o cartão porque diferente dos demais, o mesmo conta com juros bem baixos. Há cartões que os juros por atraso podem ultrapassar os 10% e isso acaba gerando grandes prejuízos para o beneficiário.

E então, está esperando o quê? Peça agora mesmo o Cartão Caixa Simples.

