Bolsa Família começa dia 18 e você pode conferir o calendário COMPLETO

Com o fim do Auxílio Brasil, o Programa Bolsa Família voltou aos lares brasileiros. Dúvidas e questionamentos são constantes nesse primeiro momento, entrementes, nas próximas linhas terá o guia completo de tudo o que você precisa saber sobre o Bolsa Família 2023 e quem tem direito. Mais de 10 milhões de brasileiros irão usufruir do benefício e com isso mais e mais pessoas sairão da pobreza e extrema pobreza e chegarão a patamares mais altos. Visto que é uma excelente oportunidade para mudar de vida.

Bolsa Família 2023

O Bolsa Família é o programa do Governo Federal para distribuição de renda. Conta com pagamentos recorrentes de parcelas fixas de R$ 600 reais com adicional de R$ 150 por cada criança de até seis anos de idade. Tem direito ao benefício os brasileiros que estão em pobreza ou extrema pobreza – podendo ter renda máxima per capita de até R$ 210 reais.

Os pagamentos são ordenados mediante o número do NIS – Número de Inscrição Social e são pagos nos dez últimos dias úteis de cada mês. Além disso, o Governo Federal enviou o alerta que iria bloquear alguns cadastros fraudulentos.

Por ser algo recente, aos poucos a migração irá acontecer de maneira automática. Entrementes, o valor cairá normalmente na conta bancária dos beneficiários já neste mês de janeiro: em caso de dúvidas podem entrar em contato com a Caixa Econômica Federal ou Ministério da Cidadania.

É possível consultar os valores através do aplicativo Caixa Tem ou brevemente pelo aplicativo do Bolsa Família 2023. Os pagamentos serão efetuados da seguinte maneira:

Final de NIS 1: pagamento em 18/01

Final de NIS 2: pagamento em 19/01

Final de NIS 3: pagamento em 20/01

Final de NIS 4: pagamento em 23/01

Final de NIS 5: pagamento em 24/01

Final de NIS 6: pagamento em 25/01

Final de NIS 7: pagamento em 26/01

Final de NIS 8: pagamento em 27/01

Final de NIS 9: pagamento em 30/01

Final de NIS 0: pagamento em 31/01

Leia mais: Novidades na aposentadoria por INVALIDEZ; descubra o que muda

Novidades Bolsa Família e dívidas pendentes

Algumas das novidades do Bolsa Família é acerca dos novos requisitos exigidos para adesão ao programa. Bem como a permanência fixa das crianças nas escolas, cartão de vacinação atualizado, etc. Contribuindo não somente para melhorar a vida financeira das famílias, mas levando cultura, saúde e muito mais. Entrementes, há algumas dúvidas acerca das dívidas pendentes – muitas pessoas realizaram o empréstimo consignado Auxílio Brasil e isso acabou deixando muitos brasileiros endividados.

O Governo Federal anunciou que iria bloquear algumas contas fraudulentas – bem como as que estivessem com o cadastro desatualizado ou estivesse na categoria de famílias unipessoais – visto que este grupo de pessoas se dividiram a fim de receber benefícios separados.

Caso o benefício seja bloqueado, o beneficiário terá que arcar com o restante das parcelas. Que é de no máximo R$ 160 reais – visto que só era possível comprometer 40% da renda mensal do brasileiro.

Entrementes, o Brasil tem muito a evoluir nos próximos meses e contará com muitas novidades! E então, o que você achou dessa novidade?