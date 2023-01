Pagamento do IPTU começa em fevereiro; confira o calendário

Ano começa e com ele vem vários impostos que devem ser pagos, por exemplo, o IPVA e o IPTU, são os mais conhecidos. O calendário é divulgado seguindo cronograma de cada estado, nem todos os estados divulgaram, todavia, São Paulo, divulgou o calendário para o pagamento do IPTU de 2023. Já com o reajuste e também as vantagens para quem pagar em cotação única. Lembrando, que caso o proprietário opte por parcelar, ele pode fazer isso em até 10 parcelas, contudo, as vantagens de pagar à vista não irá valer.

Data do pagamento foi divulgada

A data foi divulgada de maneira antecipada, a fim de ninguém sair prejudicado. O reajuste neste ano é de 5,5%. Portanto, toda pessoa que tiver imóveis em São Paulo precisará efetuar o pagamento. O vencimento é em fevereiro, para quem optar por pagar em cota única e caso opte pelo parcelamento, o vencimento da primeira parcela também será em fevereiro.

Vale salientar que após o dia 19 de janeiro, os proprietários que pagam IPTU, irão receber as notificações pelos Correios. Na notificação há algumas informações que dizem respeito ao pagamento do IPTU. Lembrando que quem for isento de IPTU, deverá receber o documento após o dia 23 de fevereiro, apenas.

Todavia, pode ocorrer que a notificação não chegue pelos Correios por vários motivos, portanto, faz-se necessário que o contribuinte faça a emissão da segunda via pelo site da prefeitura de São Paulo ou ligue pelo número 156 ou vá presencialmente até a prefeitura.

Vantagens de pagar o IPTU em cota única

A principal vantagem, com certeza, é a possibilidade de passar o resto do ano tranquilo, com menos uma dívida. Todavia, as prefeituras costumam oferecer alguns benefícios para quem paga tudo à vista, até mesmo, porque essa modalidade de pagamento acaba sendo vantajoso para a prefeitura.

Caso a pessoa pague tudo de uma só vez, ela terá o direito a um desconto de 3%. Vamos supor, se o valor do seu IPTU é de R$ 10.000, o desconto aplicado seria de R$ 300 por pagar à vista. Todavia, caso a pessoa opte por parcelar em dez parcelas, ela pagará sem desconto algum.

E outra vantagem – talvez a mais irrisória – seja o fato de receber o boleto de pagamento em sua casa, caso opte por pagar à vista. Todavia, quem optar por parcelar, não irá receber o boleto em sua residência, precisando efetuar a emissão.

Portanto, fique ligado nas datas para o pagamento, pois os juros em caso de atrasos são altíssimos, além que há a incidência da atualização do valor, baseada no IPCA e juros de 1% ao mês. E caso o contribuinte não pague de maneira alguma, ele será inscrito no Cadin local.

