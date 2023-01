Boa NOTÍCIA! Caixa libera FGTS para quitar parcelas atrasadas de financiamento

A partir desta semana, os consumidores que estão inadimplentes com o financiamento imobiliário da casa própria terão uma grada surpresa. Já é possível utilizar os valores ativos e inativos do Fundo de Garanti por Tempo de Serviço (FGTS) para quitar as parcelas em atraso. Contudo, a quantia presente na conta do fundo poderá quitar até 6 parcelas do financiamento habitacional que estiverem inadimplentes.

Anteriormente, era possível quitar até 12 parcelas dessa maneira, mas com as mudanças, a Caixa Econômica federal permite apenas metade do período. A medida foi autorizada pelo Conselho Curador do FGTS no mês de dezembro de 2022. Mesmo com a redução, a verdade é que a medida foi considerada uma vitória, já que o padrão para esse procedimento era de apenas 3 meses de quitação.

Mais de 80 mil pessoas poderão se beneficiar com o uso do FGTS

De acordo com as informações oficiais, mais de 80 mil brasileiros poderão se beneficiar com a utilização do FGTS dessa maneira. Inclusive, é preciso destacar que a medida para quitar até 12 meses das parcelas atrasadas havia sido liberada até o mês de dezembro do ano passado.

O então presidente Jair Bolsonaro (PL) tinha liberado a ampliação do uso do fundo como parte das várias medidas que tomou durante as eleições com prazo de validade apenas até 31 de dezembro.

No entanto, o Conselho Curador e Caixa conseguiram ampliar o prazo original de apenas 3 meses para 6 meses.

Como usar o FGTS para fazer a quitação das prestações em atraso

Se você possui parcelas do financiamento em atraso e tem saldo na conta do FGTS, já pode fazer a solicitação para quitar tudo o que for possível. Para conseguir esse benefício, basta entrar em contato com a agência do banco onde possui o financiamento.

Informa qual é a sua intenção e converse com os responsáveis para conseguir efetuar a quitação dentro do prazo estabelecido e legalmente viabilizado no Brasil. Você também pode encontrar informação no site de Caixa caixa.gov.br ou no aplicativo do FGTS, disponível para Android e iOS.

Vale destacar que utilizar o fundo dessa maneira não inviabiliza o recebimento do saque-rescisão, do saque-aniversário e nem mesmo da antecipação do FGTS para empréstimos, como é feito hoje.

