Abono DUPLO do PIS em 2023? Confira o calendário de pagamento

O prazo para receber os valores referentes ao abono salarial do Pis/Pasep de 2020 foram concluídos em 29 de dezembro de 2022. Com isso, o que resta é uma dúvida pertinente, será que os abonos de 2021 e 2022 serão pagos juntos neste ano de 2023? A dúvida é válida e merece um entendimento.

Abono do Pis/Pasep pode ser pago em dobro neste ano?

Muitas pessoas acreditam que com o novo governo comprometido em melhorar a renda da população e com a amenização da crise sanitária provocada pela pandemia, será possível receber o abono duplicado neste ano. Contudo, ainda é cedo para cantar algum tipo de vitória neste sentido.

O que se sabe é o que o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Condefat) já revelou. O calendário do Pis/Pasep deste ano leva em conta, por enquanto, apenas um único pagamento, referente ao ano de 2021.

Isso quer dizer que os trabalhadores que receberam até dois salários-mínimos ao longo de 2021 poderão ter acesso ao abono salarial vigente deste período. O início dos pagamentos está previsto para ocorrer no mês de fevereiro.

Confira o calendário de pagamentos do Pis/Pasep para 2023

Abaixo você confere as datas divulgadas recentemente para o pagamento do abono salarial do Pis neste ano:

Pessoas que nasceram em janeiro – recebem dia 15 de fevereiro;

Pessoas que nasceram em fevereiro – recebem no dia 15 de fevereiro;

Pessoas que nasceram em março – recebem no dia 15 de março;

Pessoas que nasceram em abril – recebem no dia 15 de março;

Pessoas que nasceram em maio – recebem no dia17 de abril;

Pessoas que nasceram em junho – recebem no dia 17 de abril;

Pessoas que nasceram em julho – recebem no dia 15 de maio;

Pessoas que nasceram em agosto – recebem no dia 15 de maio;

Pessoas que nasceram em setembro – recebem no dia 15 de junho;

Pessoas que nasceram em outubro – recebem no dia 15 de junho;

Pessoas que nasceram em novembro – recebem no dia 17 de julho;

Pessoas que nasceram em dezembro – recebem no dia 17 de julho.

Todos os saques poderão ser feitos até a data máxima de 28 de dezembro de 2023. Por isso, fique atento ao calendário para não perder o saque do abono.

Quem tem direito ao abono salarial do Pis/Pasep neste ano?

O grupo de pessoas que podem sacar o abono salarial continua o mesmo e vale lembrar que o valor de saque será equivalente a um salário-mínimo vigente. Neste caso, estamos falando de R$ 1.320. O valor depende do número de meses trabalhados em 2021, sendo proporcional a ele.

Podem receber:

– Os trabalhadores que atuaram por, pelo menos, 30 dias com carteira assinada em 2021;

– As pessoas que receberam até, no máximo, dois salários-mínimos no ano em questão;

– Quem foi incluído na declaração da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) pela empresa;

– É preciso estar trabalhando com a carteira assinada por, pelo menos, cinco anos, tendo emitido o Pis.

