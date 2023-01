Novidades na aposentadoria por INVALIDEZ; descubra o que muda

Finalmente! Muitos brasileiros estavam ansiosos pela chegada do ano de 2023 para conhecer as novas mudanças que o Novo Governo iria trazer para o Brasil. Vários assuntos estão sendo debatidos, dentre eles, as questões previdenciárias. A fim de reformular alguns pontos anteriores, serão analisados os benefícios referentes à aposentadoria por invalidez e pensão por morte! Veja abaixo o que muda e quais serão as mudanças neste ano de 2023.

Aposentadoria por invalidez 2023

Pontos foram reformulados desde a última Reforma da Previdência, que aconteceu há 03 anos atrás. A equipe do Novo Governo responsável pelo segmento, pretende alterar os valores pagos na aposentadoria por invalidez e pensão por morte. Intenção essa vista com bons olhos por muitos brasileiros, e o motivo é óbvio!

Aqueles que ganham menos, podem vir a ganhar mais, entenda; na última reforma alguns beneficiários deixaram de receber o valor integral de seus respectivos benefícios, o Novo Governo pretende retomar o pagamento integral da aposentadoria por invalidez.

No qual representa a 60% da média aritmética de todas as contribuições do beneficiário – somado a 2% por cada ano que ultrapassa os 15 anos de contribuições recorrentes à Previdência. Embora nada tenha sido oficializado, são medidas previstas no relatório inicial do novo governo.

A maioria das medidas citadas, deverão ser cumpridas ainda nos primeiros cem dias do ano! A fim de posteriormente serem lapidadas mediante as suas necessidades.

Importante: o valor pago pela aposentadoria por invalidez nunca poderá ser menos que o salário mínimo – isto é, caso as regras não sejam alteradas.

Irei perder meu benefício?

Muitos beneficiários confundem reformas com perca de benefícios. Na verdade, as reformas que serão propostas pelo Novo Governo não serão a fim de bloquear cadastros ou retirar pessoas – mas sim, recalcular o valor a ser recebido. Portanto, de acordo com o relatório inicial, as medidas servirão apenas para o aumento do salário, e não para a sua redução – entrementes, mais reformas serão feitas nos próximos anos, e talvez tenham outros fins – como por exemplo, o mesmo pente fino que está acontecendo no Bolsa Família.

Mais mudanças são previstas

Não ficando somente nisso, outro ponto que será alvo da equipe do Novo Governo, serão os beneficiários da pensão por morte. Pretendem alterar as regras do cálculo pensionista, a fim de aumentar suas respectivas datas de vencimento.

Com isso, os valores que representam 50% do recebimento do falecido, subirá para 70% ou 80% e devem receber +10% por cada dependente familiar.

Ou seja, caso seja aprovado os 70%, uma família que contenha duas crianças irá receber o valor integral do benefício mensal do membro falecido. Entrementes, isso é apenas o começo!

A equipe de Lula sempre investiu em projetos sociais e em assuntos relacionados à Previdência. Eles pretendem reformular alguns benefícios, melhorar as agências da INSS espalhadas pelo país e recalcular alguns benefícios concedidos de 2019 pra cá.

