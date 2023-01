Novo governo vai estabelecer horário de verão novamente?

Você se lembra bem de como eram os dias durante a época de horário de verão, que tinha data para começar todos os anos? Basicamente, o horário de verão é a prática que consiste em adiantar os relógios em uma hora durante o período de primavera-verão.

A intenção era fazer com que, com dias maiores, o consumo de energia seja menor, visto que há regiões que recebem mais luminosidade solar nesse momento do ano. São vários os países que ainda utilizam essa prática que vem de uma ideia criada no ano de 1895 e reformulada em 1907.

No entanto, o horário de verão foi revogado no Brasil em 2019 pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL) e, desde então, há quem aprove a medida e há também que prefere como era antes. Nesse sentido, o atual presidente Lula da Silva (PT) consultou a opinião pública a partir de um modo inusitado.

Para que serve o horário de verão

Como já anteriormente mencionado, o horário de verão é uma medida criada para economizar energia. Mas, afinal, como isso acontece?

Bom, a ideia vem da seguinte base lógica arquitetada entre os anos finais do século XIX e início do século XX: nas cidades industrializadas e modernas, o dia a dia segue um relógio e horários que não se alteram no decorrer do ano e, dessa forma, aspectos como trabalho e escola, por exemplo, seguem um mesmo cronograma constante.

Por outro lado, nas sociedades agrárias, o trabalho no campo opera de acordo com o tempo em que a luz solar está visível, ou seja, pelo horário solar aparente. Dessa forma, visto que os dias são mais longos durante o verão, era comum essa certa sincronia entre tempo e luz solar.

Seguindo essa lógica, diversos países adotaram a prática de adiantar os relógios em uma hora durante o verão a partir do ano de 1907 e, atualmente, a prática é ainda utilizada em países como Estados Unidos, Canadá, Austrália, Chile, Paraguai e também pelos países da Europa.

Horário de verão no Brasil: o que aconteceu?

No Brasil, o horário de verão foi adotado em 1931 pela primeira vez durante o governo do então presidente Getúlio Vargas, quando a medida abrangia todo o território nacional. Desde então, houve outros períodos em que o adiantamento do relógio não foi adotada, no entanto, de 1985 até 2018 o horário de verão aconteceu durante todos os anos.

Em sua última configuração, a medida foi adotada somente nos estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, visto que não há pertinência em adiantar em uma hora o dia das regiões mais próximas à linha do equador, visto que os dias e as noites possuem mesma duração.

Foi em abril de 2019 que o presidente Jair Bolsonaro revogou a permanência do horário de verão alegando que a medida já não representava uma economia de energia significativa, além da justificativa de que a alteração poderia causar desgastes na saúde da população.

O horário de verão voltará com o novo governo?

Ainda no finalzinho do ano passado, o atual presidente Lula da Silva publicou em seu Twitter oficial uma enquete informal com a intenção de consultar a opinião pública quanto o desejo de retorno ou não do horário de verão.

Dessa forma, foram mais de 2 milhões de votos de usuários da rede social em questão que apontaram para 66% de aprovação do retorno da medida. No entanto, não houve, até agora, nenhum pronunciamento oficial sobre o horário de verão que, muito provavelmente, não deve ser adotado neste início de ano.

Nesse sentido, é aguardado que a pauta volte a discussão e que a partir do ano que vem ela volte a ser implementada no país nas regiões mais afastadas da linha do equador.