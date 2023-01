Datas de pagamento de Auxílios e APOSENTADORIA em 2023; veja TUDO

2023 chegou e as datas para receber os auxílios que são pagos pelo INSS mudou, portanto, é importante conferir em qual dia do mês você irá receber o benefício, a fim de você se programar para realizar o saque. Lembrando, que nem todos irão receber o aumento neste mês, alguns, só irão receber o valor já com o aumento a partir de fevereiro. Atualmente, os pagamentos são divididos em dois grandes grupos: o grupo de pessoas que recebem até um salário mínimo e o grupo de pessoas que recebem valores superiores ao piso do salário mínimo. Lembrando que as pessoas desse último grupo, têm o benefício atualizado de acordo com a inflação acumulada do ano anterior.

Como os pagamentos da aposentadoria são organizados

Os pagamentos neste ano devem ocorrer a partir do dia 25 de janeiro. O calendário segue o padrão do NB, isto é, o Número do Benefício. Considera-se o penúltimo número para saber que data o valor é depositado na conta do segurado. Lembrando que o valor exato, será divulgado após o dia 10 de janeiro, que é quando o IBGE irá divulgar os valores da inflação acumulada.

Lembrando que todos os pagamentos só ocorrem em dias úteis, portanto, se o dia do seu pagamento cair em algum feriado ou fim de semana, ele será suspenso e voltará ao normal no próximo dia útil. As datas são divulgadas de acordo com o penúltimo número do benefício, no exemplo a seguir, o que está em negrito. 000.000.000-0.

Neste ano, os pagamentos irão ocorrer em 10 datas, por mês, por isso, os segurados devem verificar em qual dia do mês os valores irão entrar na conta. É possível realizar a verificação do extrato pelo Portal Meu INSS, assim, você consegue ter informações inerentes ao seu benefício, como o valor e o banco em questão. Veja a tabela a seguir com as datas.

As regras para se aposentar mudaram em 2023?

Sim, as regras mudaram. Por exemplo, para quem irá se aposentar por idade, agora, as idades são outras. Homens precisam ter 65 anos e 15 anos de contribuição, ao passo que mulheres precisam ter 62 anos e 15 anos de contribuição. Lembrando que essa regra citada já passa a valer, as demais, irão se adequando ao passar dos próximos anos, até entrar em vigor de maneira plena.

Como por exemplo, quem opta por se aposentar por tempo de contribuição e não por idade. Nesses casos, para as mulheres, elas devem ter contribuído por 30 anos e aos homens, o tempo de contribuição é de 35 anos. Lembrando que a cada ano, são aumentados seis meses na idade mínima do segurado, a fim de atingir a regra geral e conseguir se aposentar.

Portanto, em 2023, a norma que vigora é de 63 anos para os homens e 58 anos para as mulheres. Lembrando que é caso a pessoa opte por se aposentar por tempo de contribuição.

